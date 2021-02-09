“الشؤون البلدية”: الإصابات تنتشر أكثر في المنشآت الخدمية الصغيرة بالأحياء السكنية

بلادي – الرياض :
استعرض المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، أحمد قطان، اليوم الثلاثاء، أعمال الرقابة البلدية التي تنفذها الوزارة على المنشآت والأسواق والمحلات، لرصد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.
وأفاد، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة، بأنه لوحظ انتشار الإصابات في المنشآت الصغيرة جداً الواقعة في الأحياء السكنية.
وأضاف أن تلك المنشآت تتضمّن المخابز والبقالات ومحلات الحلاقة، مهيباً بالجميع أخذ الحيطة والحذر عند زيارة هذه المنشآت الخدمية، وأن يلتزم أصحاب هذه المحلات بالإجراءات الاحترازية.
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