ما فائدة تطبيق توكلنا إذا لم يفصح المصاب عن حالته للجهات الرسمية؟ “متحدث الصحة” يرد

بلادي – الرياض :

أجاب المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن سؤال حول جدوى تطبيق توكلنا إذا كان المستخدم مصابا بفيروس كورونا المستجد ولم يفصح للجهات الرسمية عن ذلك.

وأوضح، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، أنه من المفترض بقاء الشخص المصاب في عزل منزلي لمنع تفشي الفيروس.

وذكر أن الحالة الوحيدة التي يجوز معها خروج المصاب من العزل هي تعرضه لوعكة صحية تستدعي نقله إلى المستشفى لتلقي مزيد من الرعاية الصحية، مشددًا على ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية خلال عملية نقله.

وأضاف أنه في حالة مخالفة المريض ذلك، فإن المسؤولية لا نتوقعها منه بأن يبرز حالته الصحية عبر “توكلنا”، ولكن نتوقعها من المسؤولين والمنظمين والمشرفين على المواقع بشكل عام التي يرتادها، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أسواقا، بأن يطلبوا من مرتاديها إبراز حالتهم الصحية عبر التطبيق.