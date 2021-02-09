نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحميل تطبيق توكلنا tawakkalna app لدخول الأماكن العامة والأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة tawakkalna app ، يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن رابط تحميل تطبيق توكلنا للاستفادة من الخدمات الذي يقدمها برنامج توكلنا الإلكتروني بشكل مجاني، وأيضا للحصول على تصاريح الدخول إلى الأماكن التي تحتاج تصريحا للدخول، حيث يتم عرض الحالة الصحية لكل شخص في المملكة داخل تطبيق توكلنا ، لاستخدام هذه البيانات الصحية للحصول على تصاريح الدخول إلى الأماكن العامة والأسواق بداخل المملكة العربية السعودية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط تحميل توكلنا tawakkalna app للحصول على تصاريح الدخول للأماكن العامة والأسواق في المملكة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تطبيق توكلنا tawakkalna app

توكلنا سدايا ، هو تطبيق إلكتروني أصدرته الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالتزامن مع وقت انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم اعتماده من قبل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، ويقدم هذا التطبيق توكلنا ويب الكثير من الخدمات الإلكترونية بشكل مجاني لجميع المقيمين والمواطنين في المملكة، كما يقدم أيضا معلومات فورية ومتجددة عن أعداد حالات الإصابة بالفيروس، ويتابع أيضا الوضع الصحي للمواطنين لكي يساعد في الحد من انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد، ويتم أيضا من خلاله الإبلاغ عن الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس بعد التأكد من الأعراض للحصول على المساعدة الطبية التي يحتاج إليها المصابين من وزارة الصحة السعودية، كما يمكن من خلال تطبيق أبشر توكلنا الحصول على تصريح الخروج في وقت حظر التجول في المملكة .

رابط تحميل تطبيق توكلنا tawakkalna app للأندرويد

وفرت الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا رابط تحميل برنامج توكلنا ، لكي يستطيع الأشخاص تحميل توكلنا بكل سهوله والاستفادة من الخدمات الهامة التي يقدمها، كل ما عليكم هو الدخول من الجوال الأندرويد على متجر التطبيقات جوجل بلاي ثم إتباع الخطوات لكي يتم تحميل تطبيق tawwakalna ثم التسجيل في توكلنا بكل سهوله .

رابط تحميل توكلنا على الأيفون

قامت أيضا الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بتوفير رابط تحميل تطبيق توكلنا للهواتف الأيفون وأيضا لجميع الأجهزة اللوحية من شركة آبل، كل ما عليكم هو الدخول إلى متجر آبل ستور والبحث عن أسم تطبيق tawakkalna ثم عمل تحميل برنامج توكلنا ثم الدخول على توكلنا بعد إنشاء حساب به، للحصول على الخدمات التي يقدمها التطبيق بشكل إلكتروني مجانا .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط تحميل تطبيق توكلنا tawakkalna app للحصول على تصاريح الدخول إلى الأماكن العامة والأسواق في المملكة العربية السعودية .