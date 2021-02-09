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عمر شويل - جدة التسجيل في قياس عن طريق المركز الوطني للقياس يتم من خلاله التقديم في اختبارات التحصيلي 1442، حيث تم الإعلان عن فتح باب التقديم لإختبارات التحصيلي للطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية، وهذا لإتمام إلتحاقهم بالجامعات السعودية، كما تم تحديد موعد إنتهاء التقديم، وكذلك موعد إجراء الإختبارات داخل المملكة، وسنوافيكم بالأخبار فور إعلان نتائج قياس وكيفية الإستعلام عنها.

التسجيل في قياس Qiyas موعد وخطوات التقديم في اختبارات التحصيلي 1442

تهدف إختبارات قياس التحصيلي إلى تحديد قدرات الطالب التحصيلية لمواد المرحلة الثاثنوية التي تؤهله للإلتحاق بالجامعات الحكومية، فهو بمثابة إمتحان قياس قدرات الطالب، والإختبارات يتم تقديمها والإشراف عليها من خلال وزارة التعليم العالي، ويتم الحجز والتقديم على إختبارات التحصيلي من خلال موقع المركز الوطني للقياس، حيث لا يمكن إجراء الإختبارات دون تأكيد الحجز عبر قياس وتسديد الرسوم، كما يمكن من خلال قياس معرفة نتائج إختبارات التحصيلي إليكترونيًا فور الإعلان عنها.

التسجيل في قياس

يتم التسجيل في قياس من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع مركز قياس. النقر على أيقونة “ملف المستفيد”. كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرو في حسابك المسجل. الضغط على علامة أنا لست روبوت والضغط على تسجيل الدخول. إختيار سجل الآن عند عدم إمتلاك حساب من قبل، وإدخال البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب والمتابعة لتسجيل الدخول.

خطوات التقديم على اختبارات التحصيلي في قياس

بعد التسجيل والدخول إلى موقع مركز قياس، يكون بإمكانك التقديم على اختبارات قياس تحصيلي من خلال إتباع الخطوات التالية:

اختيار الإختبار المراد التسجيل فيه، وحاليًا متاح إختيار التقديم على إختبارات التحصيلي 1442. الموافقة على شروط وأحكام التقديم في إختبارات قياس، ومن ثم يتم الضغط على التالي. اختيار المقر لإجراء الإختبارات. تحديد موعدإجراء الإختبار واليوم المناسب، والضغط على التالي. ظهور ملخص الحجز وتعليمات الإختبار. الموافقة على التعليمات، والضغط على التالي لتأكيد الحجز. المتابعة إلى الدفع؛ لتسديد المقابل المالي حيث لن يتم تأكيد تسجيل الحجز إلا بعد التسديد في خلال المهلة المحددة.

موعد اختبارات التحصيلي

تم تحديد مواعيد التقديم لإختبارات التحصيلي قياس للفترتين الأولى والثانية للذكور والإناث من حاملي الشهادة الثانوية، حيث بدأ التقديم يوم 8 فبراير 2021، ويستمر حتى 2 مايو 2021، أما فترة الإختبارات فسوف تبدأ في 14 ابريل 2021ـ وهي مستمرة حتى 9 يونيه 2021، والجدول التالي يوضح المواعيد بالتفصيل لكل مرحلة:

قدمنا لكم كيفية التسجيل في قياس وإنشاء حساب تسجيل قياس جديد، بالإضافة إلى رابط قياس الجديد وشرح خطوات التقديم من خلاله في اختبارات التحصيلي، حيث تم فتح باب التسجيل للطلبة والطالبات في الإختبارات عبر المركز الوطني للقياس، والذي يتم من خلاله تحديد موعد إجراء الإختبار ومكانه، وكذلك طريقة دفع رسوم الإختبار التحصيلي من خلال إحدى وسائل الدفع المتاحة.