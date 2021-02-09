نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع ca.gov.sa للاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39 جمادي الاخر 1442 بالهوية وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39 برقم الهوية الوطنية وشروط التقديم، تزايدت الطلبات المقدمة من قبل العديد من الأسر في المملكة العربية السعودية للحصول علي منحة حساب المواطن ،وذلك بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد وصعوبة ظروف المعيشة للأسر الفقيرة وتحت خط الفقر وخاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة إنتشار الفيروس ،وكانت المملكة العربية السعودية حريصة على دعم الأسر الفقيرة وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39 برقم الهوية الوطنية

الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39 برقم الهوية الوطنية، حيث إتاحة وزارة الضمان الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية موقع إلكتروني للمواطن السعودي لتسهيل عملية الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني فقط بإستخدام الهاتف المحمول أو الأجهزة الإلكترونية المختلفة دون مغادرة المنزل حرصا علي سلامة المواطنين حيث إن فيروس كورونا المستجد ينتشر في الهواء وعن طريق اللمس لذلك تزايدت عمليات البحث عن الموقع الذي خصصتة وزارة الضمان الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية ولذلك نقدم لحضراتكم رابط الموقع الذي خصصتة الوزارة وخطوات الإستعلام عن حساب المواطن من خلال موقعنا فتابعونا.

خطوات الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39

خطوات الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39 برقم الهوية الوطنية، يمكن الإستعلام عن موعد صرف المنحة للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي دون مغادرة المنزل حرصا علي سلامة المواطنين وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية

زيارة الموقع الإلكتروني الذي خصصتة وزارة الضمان الإجتماعي من هنا.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة ورقم الهوية الوطنية.

علماً على ان اعمال ايداع مستحقات حساب المواطن ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الغد على مستوي كافة ماكينات الصراف الي.