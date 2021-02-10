150 ألف ريال تمويل العمل الحر بالتقسيط الميسر بدون فوائد لدى بنك التسليف

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عمر شويل - جدة 150 ألف ريال عند الحصول على تمويل عيني من منتج نفاذ تمويل العمل الحر الذي يعتبر هو أكبر تمويل نقدي أو عيني يعطى لصاحبه العميل المتقدم بدون فوائد وبلا رسوم من بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة الذي يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية في الوقت الحالي والكثير من القادرين على العمل وليس لهم مشروع أو دخل ثابت يحتاجون لذلك التمويل لذلك فقد تم تخصيص ذلك القرض للعاطلين عن العمل وكذلك الموظفين الذين لا يزيد دخلهم عن 14 ألف ريال سعودي وقد أتاح الآن التقديم الإلكتروني على قرض العمل الحر من خلال رابط التقديم على تمويل الأعمال الحرة في السعودية عبر بنك التنمية الاجتماعية عام ١٤٤٢ هجرياً
الشروط والضوابط المطلوبة من أجل الموافقة على منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالسعودية
أشترط بنك التنمية الاجتماعية في السعودية أن يوفر جميع المتقدمين من العاطلين والموظفين كافة الضوابط والاحكام والشروط المطلوبة للحصول على على قرض العمل الحر كما يلي بالتفصيل
- لا يمنح قرض العمل الحر في حاله عدم وجود وثيقة العمل الحر لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية
- يشترط أن يكون المتقدم لدى بنك التنمية الاجتماعية على منتج نفاذ من العاطلين أو الموظفين الحاملين للجنسية السعودية
- متاح تقديم الموظفين السعوديين على قرض نفاذ للعمل الحر بشرط أن لا يزيد الدخل الشهري عن 14 ألف ريال سعودي
- يجب على العميل المتقدم للقرض العيني أو القرض النقدي الاشتراك في منصة أبشر الإلكتروني داخل أراضي السعودية
مميزات الموافقة على قرض نفاذ للعمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة عبر بنك التنمية الاجتماعية عام ١٤٤٢ هجرياً
- يمتاز منتج نفاذ تمويل العمل الحر على توفير نوعين من التمويل أولاً التمويل العيني قد يصل حتى 150 ألف ريال ثانياً التمويل النقدي قد يصل حتى 60 ألف ريال
- يمنح صاحب قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين تسجيل عضوية في التأمينات الاجتماعية
- يقلل من نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في السعودية كما يجعل للمقترض فرصة فتح حساب بنكي في أي بنك من بنوك السعودية
- ميزة الدفع الإلكتروني عند سداد تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية
- جميع أقساط تمويل العمل الحر ميسرة حتى 5 سنوات
- تمويل نفاذ بدون رسوم مالية وكذلك بدون فوائد على قرض بنك التنمية الاجتماعية في السعودية
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