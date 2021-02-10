نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 150 ألف ريال تمويل العمل الحر بالتقسيط الميسر بدون فوائد لدى بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة 150 ألف ريال عند الحصول على تمويل عيني من منتج نفاذ تمويل العمل الحر الذي يعتبر هو أكبر تمويل نقدي أو عيني يعطى لصاحبه العميل المتقدم بدون فوائد وبلا رسوم من بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة الذي يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية في الوقت الحالي والكثير من القادرين على العمل وليس لهم مشروع أو دخل ثابت يحتاجون لذلك التمويل لذلك فقد تم تخصيص ذلك القرض للعاطلين عن العمل وكذلك الموظفين الذين لا يزيد دخلهم عن 14 ألف ريال سعودي وقد أتاح الآن التقديم الإلكتروني على قرض العمل الحر من خلال رابط التقديم على تمويل الأعمال الحرة في السعودية عبر بنك التنمية الاجتماعية عام ١٤٤٢ هجرياً

الشروط والضوابط المطلوبة من أجل الموافقة على منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالسعودية

أشترط بنك التنمية الاجتماعية في السعودية أن يوفر جميع المتقدمين من العاطلين والموظفين كافة الضوابط والاحكام والشروط المطلوبة للحصول على على قرض العمل الحر كما يلي بالتفصيل

لا يمنح قرض العمل الحر في حاله عدم وجود وثيقة العمل الحر لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية

يشترط أن يكون المتقدم لدى بنك التنمية الاجتماعية على منتج نفاذ من العاطلين أو الموظفين الحاملين للجنسية السعودية

متاح تقديم الموظفين السعوديين على قرض نفاذ للعمل الحر بشرط أن لا يزيد الدخل الشهري عن 14 ألف ريال سعودي

يجب على العميل المتقدم للقرض العيني أو القرض النقدي الاشتراك في منصة أبشر الإلكتروني داخل أراضي السعودية

مميزات الموافقة على قرض نفاذ للعمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة عبر بنك التنمية الاجتماعية عام ١٤٤٢ هجرياً