نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين اليوم في السعودية 10 فبراير 2021 وفقا لتعديلات شركة ارامكوا الشهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين اليوم في السعودية، وفقا إلي التعديلات الجديدة التي توضحها الشركة المنوطة بتعديلات أسعار البنزين يوم العاشر من كل شهر ميلادي والذي ينتظره الملايين بالأراضي السعودية، يعد يوم 10 من كل شهر ميلادي اليوم الأهم لمعظم المواطنين والمقيمين بالمملكة نظرا لإيداع دعم حساب المواطن المخصص لمعظم الفئات وخاصة الفئات المتوسطة والأقل دخلا، كما تتزايد أهمية هذا اليوم لتوضيح أسعار البنزين الجديدة التي تعد مقياس لتغير الأسعار والذي يطمح الكثيرون أن تظل كما هي أو تقل عن أسعار الشهر السابق، في هذا المقال سنقدم لكم اهم التغيرات الجديدة وأسباب إعلان ارامكوا عن ارتفاع أسعار البنزين.



سعر البنزين اليوم في السعودية

تقدم الشركة المنوطة بتعديل أسعار البنزين اليوم خطة أسعار البنزين الجديدة وفقا للتحديثات الجديدة ومؤشرات البورصة العالمية واحتياجات الأسواق كما يتم التغير للعديد من العوامل أبرزها أسعار النفط حول العالم، حيث منذ أمد بعيد توفر شركة ارامكوا السعودية كل منتجات الوقود بالجودة التي تلائم متطلبات الأسواق سواء للشاحنات والمركبات مثل الديزل وغاز البترول والكيروسين والمستخدم في المصانع كما تقدم الوقود الأهم لكل مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية وهو بنزين 91 وكذلك بنزين 95 الذي يلبي احتياجات السيارات بمختلف أنواعها.



جدول أسعار البنزين فبراير 2021

أكدت شركة ارامكوا علي استمرار العمل بالتسعيرة القديمة للمواد البترولية حتي تمام الساعة الثانية عشر ليلا اليوم العاشر من شهر فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:

سعر البنزين فئة 91 يباع بسعر 1.62 ريال سعودي لكل لتر.

سعر البنزين فئة 95 يباع بسعر 1.75 ريال سعودي لكل لتر.

سعر غاز البترول (المسال) يباع بسعر 0.75 ريال سعودي لكل لتر.

سعر الديزل يباع في الأسواق بسعر 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

سعر الكيروسين يباع في محطات التموين بسعر 0.70 ريال سعودي لكل لتر.

أما من صباح الغد الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر فبراير 2021 يتم العمل بالتسعيرة الجديدة لأسعار البنزين وفقا للتعديلات التي ستقدمها شركة ارامكوا في نهاية اليوم العاشر من شهر فبراير، سجل معنا في صندوق التعليقات توقعك للتغير الجديد في سعر البنزين اليوم في السعودية.