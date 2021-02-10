نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل 3 أقساط من تمويلك الشخصي عبر الراجحي موبايل في المقال التالي
عمر شويل - جدة تأجيل 3 من تمويلك الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية مصرف الراجحي يقدم كل ما هو جديد لراحة العملاء لدى مصرف الراجحي سواء العملاء السعوديين أو المقيمين فيستطيع الآن العملاء الراحة وتأجيل 3 أقساط خاصة بالتمويل الشخصي خلال العام الواحد ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم المزايا والشروط اللازمة للحصول على هذه الخدمة المقدمة من قبل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية
تأجيل 3 أقساط من تمويلك الشخصي لدى مصرف الراجحي
الآن يمكن لعملاء مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية الاستفادة من خدمة جديدة مقدمة من مصرف الراجحي وهي تأجيل قيمة 3 أقساط من أقساط القرض الشخصي خلال عام واحد لدى مصرف الراجحي بالمملكة وهذه الخدمة لها مجموعة من المزايا التي سوف نتعرف عليها معاً وهي
- تتميز هذه الخدمة بميزة الدفع المسبق السريع للأقساط المستحقة
- هذه الخدمة الجديدة تتميز بأنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
- خدمة تأجيل 3 أقساط تتميز بفترة سداد ميسرة وتبدأ بعد استحقاق الالتزامات الحالية 60 شهراً بحد أقصى
- هذه الخدمة تتميز بمعدل نسبة سنوي يبدأ من 7.42%
- الرسوم الإدارية الخاصة بهذه الخدمة واحد في المئة أو 5000 ريال سعودي أيهما أقل
شروط تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية
وفر مصرف الراجحي خدمة تأجيل الأقساط المستحقة بمعدل ثلاثة أقساط خلال العام الواحد ويتمكن عملاء مصرف الراجحي الحصول على هذه الخدمة بعد توافر شروط الخدمة الموضوعة من قبل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نعرض لكم تلك الشروط وهي كما يلي
- يستطيع العملاء الحصول على هذا المنتج من مصرف الراجحي مرة واحدة فقط فى العام وذلك بعد سداد 20% من قيمة القرض الشخصي
- هذا المنتج يتمكن العملاء السعوديين والمقيمين الاستفادة منه والذين لديهم تمويلات شخصية نشطة لدى مصرف الراجحي
- يستطيع العملاء استخدام منتج قرض سداد أقساط شهرية مقابل التمويل الشخصي
طريقة التقديم على المنتج لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية
حدد مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية طرق عديدة يتمكن من خلالها العملاء التقديم والحصول على المنتج لدى مصرف الراجحي وهي كما يلي
- يستطيع العملاء التقديم والحصول على المنتج من خلال الراجحي موبايل
- أو الذهاب إلى أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي
- أو من خلال الدخول على رابط التقديم بطلبك الآن لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية
- ويمكن الاتصال على الرقم 920003344
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل 3 أقساط من تمويلك الشخصي عبر الراجحي موبايل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.