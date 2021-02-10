نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل 3 أقساط من تمويلك الشخصي عبر الراجحي موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأجيل 3 من تمويلك الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية مصرف الراجحي يقدم كل ما هو جديد لراحة العملاء لدى مصرف الراجحي سواء العملاء السعوديين أو المقيمين فيستطيع الآن العملاء الراحة وتأجيل 3 أقساط خاصة بالتمويل الشخصي خلال العام الواحد ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم المزايا والشروط اللازمة للحصول على هذه الخدمة المقدمة من قبل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

تأجيل 3 أقساط من تمويلك الشخصي لدى مصرف الراجحي

الآن يمكن لعملاء مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية الاستفادة من خدمة جديدة مقدمة من مصرف الراجحي وهي تأجيل قيمة 3 أقساط من أقساط القرض الشخصي خلال عام واحد لدى مصرف الراجحي بالمملكة وهذه الخدمة لها مجموعة من المزايا التي سوف نتعرف عليها معاً وهي

تتميز هذه الخدمة بميزة الدفع المسبق السريع للأقساط المستحقة

هذه الخدمة الجديدة تتميز بأنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

خدمة تأجيل 3 أقساط تتميز بفترة سداد ميسرة وتبدأ بعد استحقاق الالتزامات الحالية 60 شهراً بحد أقصى

هذه الخدمة تتميز بمعدل نسبة سنوي يبدأ من 7.42%

الرسوم الإدارية الخاصة بهذه الخدمة واحد في المئة أو 5000 ريال سعودي أيهما أقل

شروط تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

وفر مصرف الراجحي خدمة تأجيل الأقساط المستحقة بمعدل ثلاثة أقساط خلال العام الواحد ويتمكن عملاء مصرف الراجحي الحصول على هذه الخدمة بعد توافر شروط الخدمة الموضوعة من قبل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نعرض لكم تلك الشروط وهي كما يلي

يستطيع العملاء الحصول على هذا المنتج من مصرف الراجحي مرة واحدة فقط فى العام وذلك بعد سداد 20% من قيمة القرض الشخصي

هذا المنتج يتمكن العملاء السعوديين والمقيمين الاستفادة منه والذين لديهم تمويلات شخصية نشطة لدى مصرف الراجحي

يستطيع العملاء استخدام منتج قرض سداد أقساط شهرية مقابل التمويل الشخصي

طريقة التقديم على المنتج لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

حدد مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية طرق عديدة يتمكن من خلالها العملاء التقديم والحصول على المنتج لدى مصرف الراجحي وهي كما يلي