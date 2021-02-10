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عمر شويل - جدة حاسبة الدعم التقديري، ناشد برنامج حساب المواطن عبر حساب المستفيدين على موقعة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المستحقين الدخول على حاسبة الدعم التقديرية لحساب قيمة دعم حساب المواطن عن الدفعة 39 دورة فبراير 202، حيث أعلن حساب المواطن عن إيداع مبلغ الدعم المخصص للدورة 39 فبراير 2021 في حسابات المستفيدين، وأنه سوف تستمر عملية إيداع مبالغ دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين ممن صدرت لهم نتيجة الأهلية بأنه مؤهل حتى مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021.

حاسبة الدعم التقديري لحساب قيمة دعم حساب المواطن 1442:-

بالتزامن مع إعلان برنامج حساب المواطن منذ قليل عن إيداع مبالغ دعم فبراير 2021 في حسابات المستفيدين، يبدأ عدد غير قليل من المواطنين في مراجعة قيمة مبلغ دعم حساب المواطن وذلك عبر استخدام حاسبة الدعم التقديري في حساب المواطن، وذلك قبل أن يقوم بالاتصال مع خدمة العملاء عبر الموقع الرسمي للبرنامج على موقع تويتر أو الاتصال برقم الشكاوى.

وحول كيفية استخدام حاسبة الدعم التقديرية، ذكر القائمين على برنامج حساب المواطن بأنه عند الدخول على حاسبة الدعم التقديرية للمستفيدين من الدعم الذين ظهرت لهم نتيجة الأهلية بأنه مؤهل، حيث يمكن الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية للتحقق من نتيجة أهلية حساب المواطن، بأنه عند الدخول على موقع حاسبة الدعم التقديرية يجب أن يقوم الشخص بالإجابة على سؤالين قبل استخدامه للأله الحاسبة التابعة لبرنامج حساب المواطن، وتتضمن الأسئلة حول هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن والإجابة طبعاً ستكون بنعم ، والسؤال التالي لتحديد نوع المستفيد من دعم حساب المواطن هل رب أسرة أم فرد مستقل، وفى كلتا الحالتين يجب اتباع كافة الخطوات التي يتطلبها البرنامج لاستخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة دعم حساب المواطن.