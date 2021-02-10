نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة جود الإسكان والحالات المستفيدة من الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منصة جود الإسكان أحد أهم المنصات الالكترونية التي تقدم الدعم للمواطنين في المملكة العربية السعودية في القطاع السكني، وتتبع منصة جود الإسكان مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، والتي تساعد على توفير منصة جود الإسكان من أجل الربط بين المساهمين من الأفراد مع الأسر الأشد إحتياجاً للقطاع السكني في المملكة العربية السعودية.

منصة جود الإسكان

وتعد منصة جود الإسكان هي أحد المبادرات التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، حيث تهدف هذه المنظمة إلى إشراك المجتمع من أفراد ومنظمات في تقديم المساعدة السكنية من خلال المنصة، والتي يتم من خلالها تحري الدفة والفافية من أجل تقديم المساعدات للأكثر إحتياجاً.

الحالات المستحقة للدعم السكني المقدم من منصة جود الإسكان

وتتيح منصة جود الإسكان إمكانية استقبال طلبات تأمين السكن للتملك أو حتى لدعم الإيجار من خلال التسجيل المباشر عبر منصة جود الإسكان، حيث أنها تقوم بتقديم الدعم للحالات المستحقة من الأسر الأشد إحتياجاً للإسكان، والتي يتم إدراجها في المنصة وفقاً لما يصل إليها من الجمعيات الأهلية المشتركة والمعتمدة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يتم بعد ذلك القيام بعملية التحقق والتدقيق والمراجعة من خلال الأنظمة والمعايير التي تحددها المنصة وفقاً لعدد من الجهات المختصة.

طريقة الاستفادة من منصة جود الإسكان للدعم السكني

ومن أجل الاستفادة من خدمات جود الإسكان فكل ماعليكم هو القيام باتباع الخطوات التالية، والتي لخصناها لكم في النقاط الآتية:

الدخول إلى صفحة تعرف على جود الإسكان عبر موقع جود الإسكان على الإنترنت من أجل معرفة الجمعيات الشريكة لمنصة جود الإسكان.

القيام بالتواصل مع أحد الجمعيات الشريكة. يتم دراسة حالة الاستحقاق من خلال الجمعية الشريكة التي تم التواصل معها، ويتم دراسة الحالة وفقاً للمعايير التي تم تحديدها من قبل المنصة، حيث يتم عمل بحث إجتماعي للحالة. يتم التحقق من صحة البيانات والمعلومات من خلال عدداً من القطاعات الحكومية مثل الضمان الاجتماعي، واستحقاق الدعم السكني. يتم ترشيح الحالة وعرضها على المنصة بعد أن يتم التدقيق من قبل القائمين على منصة جود الإسكان.

رابط منصة جود الإسكان

ومن أجل التعرف على المزيد عن منصة جود الإسكان فكل ماعليكم هو التوجه لزيارة رابط منصة جود الإسكان على الإنترنت عبر الرابط: joodeskan.org.sa، والذي يوفر كافة تفاصيل المساعدات السكنية التي يتم تقديمها للأسر الأشد إحتياجاً داخل المملكة العربية السعودية.