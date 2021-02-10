نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اخفي صورتي في توكلنا … خطوات اخفاء الصورة في توكلنا للنساء 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اخفي صورتي في توكلنا مع تطوير الحكومة لتطبيق توكلنا وإضافة الكثير من الخدمات المطلوبة من قبل المواطن السعودي، رُصد ازدياد ملحوظ في أعداد المستخدمين للتطبيق؛ مما ترتب عليه زيادة الأسئلة حول كيفية استخدامه وتسجيل الدخول عليه، وغيرها من الأسئلة المتكررة كـ كيفية إخفاء الصورة الشخصية في توكلنا، ورداً على كل هذه الأسئلة نطرح اليوم كل ما يمكنك معرفته حول تطبيق توكلنا لتسهيل استخدامه قدر المستطاع.

كيف اخفي صوري في توكلنا

يتكرر هذا السؤال بشكل كبير على محركات البحث رغم كونه من أسهل الأمور التي يمكن القيام بها على تطبيق توكلنا، والذي يمكن شرحه في خطوات بسيطة فيما يلي:

تسجيل الدخول من خلال التطبيق، أو من الموقع الرسمي لتوكلنا وكتابة اسم المستخدم والباسورد.

نجد عبارة ” تفعيل خاصية “، يتم الضغط عليها للذهاب للإعدادات الخاصة بالصورة الشخصية.

تنسدل قائمة تتضمن إعدادات الصورة الشخصية لحساب المستخدم.

تحتوي قائمة الإعدادات على عبارة ” إخفاء الصورة الشخصية “.

تختفي الصورة الشخصية بنجاح عند الضغط على تلك العبارة.

كما يمكن تغيير الصورة الشخصية لأخرى من خلال اتباع نفس الخطوات السابقة.

وقد راعت الحكومة عند صنع التطبيق على ضرورة أن يكون سهلاً لجميع مستخدميه، مع إمكانية العمل عليه بكل سهولة وسرعة، كما أنها أتاحت تحميل التطبيق على جميع هواتف الأندرويد والأيفون، كما اتاحت طريقة التسجيل في توكلنا للتابعين برقم الجوال 1442.

التسجيل في توكلنا

للوصول لإمكانية إخفاء الصورة الشخصية الموجودة على حسابك الشخصي لتطبيق توكلنا كما ذكرنا مُسبقًا؛ يجب اتباع خطوات تسجيل الدخول عبر رابط توكلنا أولاً كالآتي:

بعد تحميل التطبيق على الهاتف يجب الضغط على عبارة ” تبويب جديد” أو تسجيل جديد.

يطلب التطبيق بعض المعلومات الأساسية كرقم الهوية أو وتاريخ الميلاد الخاص بالمستخدم.

تأتي الخطوة التالية بعد ملء البيانات وهي الإقرار بشروط التطبيق المطروحة.

يقدم خانة مخصصة لكتابة رقم سري خاص بالمستخدم.

يدعم إعدادات الأمان بإلزام كل مستخدم جديد بتحديد موقعه على الخريطة.

يطرح التطبيق بعض الأسئلة التي يلزم الإجابة عنها بشكل صحيح لاستكمال التسجيل.

تتطلب الخطوة الأخيرة النقر على زر تسجيل لحفظ جميع المعلومات السابقة وبدأ التشغيل.

يُمكن أيضًا الدخول عليه من جهاز الحاسوب من خلال الوقع الرسمي للتطبيق، وأيضًا الدخول عبر كيف اسجل في تطبيق توكلنا لاول مرة وتفعيله بدون ابشر 1442 رسميًا.