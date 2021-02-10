نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط رخصة البناء الجديدة في السعودية 1442 ورسوم والأوراق المطلوبة للرخصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط رخصة البناء الجديدة يهتم بها كل من يريد بناء منزل في المملكة العربية السعودية من خلال إصدار رخص البناء الفوري من المكتب المختص ولكن بشرط سداد رسوم البلدية دون الرجوع لبلدية المنطقة أو بلدية المنطقة، ويهدف النظام إلى تسهيل إجراءات ملكية المنازل للمواطنين وحددت لائحة ترخيص البناء الجديدة 1442 الالتزامات والمسؤوليات التعاقدية للترخيص وخطة تطبيق البناء السعودي، وقد سهلت المملكة الكثير بتطبيق الأنظمة إلكترونيا للإنهاء اجراءات رخصة البناء والبدء في بناء المبنى وفقا لشروط والرسوم المفوضة لذلك.

شروط رخصة البناء الجديدة في السعودية 1442

تقديم شهادة معتمدة من الجهات المختصة تفيد بأن الموقع صالح للبناء عليه. تقديم نسخة من بطاقة الحالة الاجتماعية للملك بالطلب المقدم وأن يتضمن أيضا بيانات الموقع من عنوانه وحدوده. يجب أن يتضمن الطلب صورة سند الملكية وكذلك إيصال سداد الرسوم المستحقة. تقديم المستندات التي تثبت الملكية الخاصة بالأرض. يشترط تقديم إفادة من مكتب هندسي يتضمن فحص الاعتبارات الإنشائية والميكانيكية والمعمارية. تقديم استمارة تدقيق متطلبات المباني للوحدات السكنية المرغوب فحصها. تقديم موافقة من صاحب العمل علي جميع الضوابط والشروط. لابد من وجود مصعد بحثي من مكتب هندسي والتعاقد مع مهندس لإعداد ملف التراخيص. تقديم شهادة تنسيق من شركة الكهرباء وإرفاق جميع المخططات المعتمدة من المكتب الهندسي.

رسوم رخص البناء الجديدة 1442

كشفت وزارة الشؤون القروية والبلدية رسوم تصريح البناء الجديد وهي موحدة علي جميع مناطق المملكة حيث أكدت الوزارة أن الرسوم تقدر بـ 150 ريال سعودي، يجب دفعها حتي يستطيع المتقدم مواصلة الإجراءات والحصول علي رخصة البناء بشكل قانوني.

الأوراق المطلوبة لإصدار رخصة البناء في السعودية

صورة من وثيقة ملكية ارض البناء. صورة بطاقة الأحوال المدنية لمقدم الطلب. مستند موثق من مكتب هندسي بنتيجة فحص محل البناء. تقديم تعهد من مالك الأرض بالالتزام بتطبيق الشروط وأزاله أي مخالفات. أحضار شهادة تنسيق صادرة من شركة الكهرباء.

والجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حددت إصدار رخصة البناء السعودية يحصل المستثمر على إجازة البناء خلال 15 يوماً تبدأ من الحصول على الموافقة المبدئية من الجهات المسؤولة عن القطاع مروراً بالحصول على موافقة الموقع وقرار المسح وانتهاءً بمرحلة التفتيش الميداني على الموقع.