نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم منصة جود الإسكان والتسجيل في اقرب الجمعيات الشريكة للاستلام مسكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم منصة جود الإسكان، يعتبر أن جود الإسكان هي اهم المبادرات التي قامت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية للإعلان عنها وتطبيقها لكي تشارك أفراد المجتمع من أفراد ومنظمات لتقديم يد الخير والعون والعطاء السكني الخيري من خلال منصة جود إلكترونية للإسكان لكي تحقق مزيدا من الشفافية والاحترافية ودقة التنفيذ في المساهمة في العمل الخيري السكني.

أهداف جود الإسكان الاستراتيجية

تساهم في تحقيق استراتيجية رؤية المملكة 2030 التي اطلقها ولي العهد الملك محمد بن سلمان آل سعود.

تمكين حياة صحية وعامرة.

تعمل منصة جود علي رفع مستوي الثقة لطلب المساعدات في الإسكان.

تفعل نظام الشراكة وتكامل الأوضاع بين القطاعات الحكومية والأهلية والتجارية وتحقيق أولويات وطنية تهدف اليها.

تتكامل جود الإسكان مع الجهات الخيري للعمل الخيري السكني.

كيفية الحصول علي سكن ملك أو دعم إيجار من جود الإسكان

تساءل الكثير من مواطني المملكة بشان جود الإسكان وكيف يمتلك المواطن وحدة سكنية ملك أو دعم أيجار من منصة جود الإسكان والتي تم أطلاقها مؤخرا لتخفيف العبء علي المواطن السعودي فقد قامت جود الإسكان ببيان توضح فيه وتؤكد أن الحالات المستحقة لسكن ملك أو أيجار أو حالا الدعم المستحقة هي الأسر ” الأشد حاجة” الأكثر حاجة وفقرا في المملكة والتي تدخل وتدرج في منصة جود الإسكان علي ما يتم مشاركته ووصول المعلومات من الجمعيات الأهلية المعتمدة في كافة أنحاء المملكة، ويمكن أيضأ أن تقوم المنصة باستكمال عملية التحقق من الحالات وتتم المراجعة وفقاً لنظم ومعايير محددة من المختصين وبمشاركة مع جهات الاختصاص المسئولة عن المشروع.

خطوات التسجيل لحصول علي سكن من جود الإسكان

كيف تسجل علي منصة جود لتحصل علي سكن مدعم ملك أو أيجار مدعم بكل سهولة بتلك الخطوات:

أدخل علي صفحة تعرف علي جود وتلك الخطوة لتعرف علي الجمعيات الشريكة المعتمدة التي تسجل لديها.

بعد معرفة أسماء وأماكن الجمعيات الشريكة يمكنك التواصل مع اقرب جمعية شريكة لك.

ثم تقوم الجمعية بعد تواصلك معها بدراسة حالة الاستحقاق بناء علي معايير محددة تقوم جود بوضعها من خلال البحث الميداني والمكتبي للحالة الاجتماعية.

تقوم بالتحقق من خلال تكامل تقني مع عدد كبير من القطاعات الحكومية بالمملكة.

تقوم بترشيح الطلب ورفع الحالة بمنصة جود الإسكان وذلك بعد عملية مراجعته وتدقيقه من قبل فريق جود الإسكان المختص.

كيف اسجل علي جود الإسكان

قامت منصة جود الإسكان بتحديد خطوات لطريقة التسجيل علي الموقع وذلك بخطوات بسيطة ولكن وضعت تنبيه في آخر البيان التوضيحي لطريقة التسجيل في المنصة انه لا يمكن أن تسجل في منصة جود إلا من خلال الخطوات السابق شرحها في الأعلى وأنها لابد من دخول منصة جود الإسكان ثم البحث عن الجمعيات المعتمدة الشريكة للمنصة من حيث اقربهم إليك في سكنك الحالي والاشتراك بها وتقديم طلب الحصول علي سكن من جود والتسجيل بها وثم تقوم الجمعيات الشريكة برفع حالة الطلب علي المنصة ويتم متابعته بوقت قصير لتضمن وصول العمل الخيري السكني لجميع الأسر المحتاجة.

رابط التسجيل علي منصة جود الإسكان

للتسجيل علي رابط جود الإسكان بعد رفع طلبك إلى الجمعيات الشريكة ويجب أن تكون تلك الجمعيات معتمدة وليست جمعيات تنشئها أشخاص ويوجد الكثير من الجمعيات والمؤسسات التي تعطي مسكن وتدعم مشاريع مثل مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية وهذه جمية أو مؤسسة عالمية تدعم دول الخليج وبعض الدول الأخرى إنسانيا وماديا ومؤسسة الراجحي لدعم مشاريع الشباب فيمكنك ان تدخل علي رابط منصة جود وتبحث عن اقرب جمعية شريكة معتمدة علي رابط منصة جود الإسكان.