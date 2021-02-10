نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين اليوم في السعودية من شركة ارامكوا وتوقعات سعر فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين ، شركة ارامكوا الأمريكية السعودية وتوقعات سعر البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير 2021 كما نعلم دائما عزيزي القارئ أن تسعيرة البنزين الجديدة تحدد يوم 10 من كل شهر ويترتب سعر البنزين في السعودية حسب سعر برميل النفط حسب السوق المحلي والسوق العالمي ومن المنتظر أن شركة ارامكوا تعلن السعر لشهر فبراير 2021 والكثير من خبراء التوقعات في السوق المحلي للنفط يتوقعون بأن سيحدث تغييرات كبيرة في سعر البنزين اليوم لهذا الشهر مقارنة بالشهور الماضية ولكن لا احد من الخبراء قام بالإفصاح عن توقعه ان كان بالزيادة أو الانخفاض فتابعوا معي مقارنة بسيطة للشهريين الماضيين في سعر البنزين.

اسعار البنزين في السعودية لشهر يناير 2021

أعلنت شركة ارامكوا عن اسعار البنزين في المملكة العربية السعودية عن سعر البنزين لشهر يناير 2021 وكانت مناسبة للغاية للسوق السعودي ومؤشرات البورصة العالمية كما جاء أيضا السعر ملائم لجميع الأفراد داخل المملكة ويتناسب أيضا مع أجور الخاصة بالمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية ومن المتوقع ان سيحدث مفاجأه في اسعار البنزين اليوم وستكون غير متوقعة مثل الخمس اشهر الماضية الذي كان فيه ثبات لسعر البنزين وجاء سعر البنزين شهر يناير 2021 كالتالي.

سعر لتر بنزين 91 في السعودية 1.62 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 في السعودية 1.75 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل في السعودية 0.52 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين في السعودية 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر غاز المسال في السعودية 0.75 ريال سعودي.

سعر البنزين في السعودية ديسمبر 2020

سعر لتر بنزين 91 في السعودية 1.42 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 في السعودية 1.55 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل في السعودية 0.32 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين في السعودية 0.55 ريال سعودي.

سعر لتر غاز المسال في السعودية 0.60 ريال سعودي.

عزيزي القارئ يجب عليك متابعتنا اليوم الساعة العاشرة مساءا لتحديث اسعار البنزين لشهر فبراير 2021 نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.