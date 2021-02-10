نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر فبراير 2021 بعد تسعيرة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين اليوم ، تزايدت مؤخرا معدلات البحث في المملكة العربية السعودية عن سعر البنزين من شركة أرامكو السعودية الأمريكية المتخصصة بشؤون الوقود والنفط في المملكة، فمن المقرر أن تحدث شركة أرامكو اسعار البنزين في كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، فالجميع في حالة ترقب لمعرفة تسعيرة البنزين الجديدة سواء كانت في الارتفاع أو في الانخفاض، ويحدد ذلك سعر برميل النفط في السوق العالمية والسوق المحلية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر فبراير 2021 بعد تسعيرة شركة أرامكو السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

سعر البنزين اليوم في السعودية

اليوم الأربعاء تستعد شركة أرامكو السعودية بتحديث أسعار البنزين الجديدة للبترول وجميع أنواع الوقود الأخري للعمل بها في شهر فبراير 2021 في المملكة العربية السعودية، وسوف يتم الإعلان عن أسعار البنزين اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 ميلاديا، حيث يوجد الكثير من التوقعات حول حدوث تغيرات كبيرة في اسعار الوقود مقارنة بأسعار الأشهر الماضية، على الرغم من ثبات اسعار الوقود في الخمس أشهر الماضية في المملكة العربية السعودية .

اسعار البنزين الآن في السعودية لشهر فبراير 2021

سوف يتم الإعلان عن اسعار البنزين الجديدة يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 ميلاديا وسوف يتم العمل بهذه الأسعار في اليوم التالي من شهر فبراير الموافق يوم الخميس 11/2/2021، حيث تكون اسعار البنزين معرضه للارتفاع أو للانخفاض، وذلك بناءا على الكثير من العوامل الاقتصادية المختلفة وبناءا على سعر برميل النفط في السوق العالمية والمحلية، ليبقي العامل الرئيسي في تحدد هذه الأسعار هو المنفعة العامة وتطوير الحالة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وهذه هي أسعار البنزين أرامكو التي تم العمل بها في شهر يناير الماضي 2021 :

سعر البنزين 91 فئة 91 هو 1.62 ريال سعودي .

فئة 91 هو 1.62 ريال سعودي . سعر لتر البنزين فئة 95 هو 1.75 ريال سعودي .

فئة 95 هو 1.75 ريال سعودي . سعر الكيروسين هو 0.70 هللة لكل لتر .

سعر الديزل هو 0.52 هللة لكل لتر .

هو 0.52 هللة لكل لتر . سعر غاز البترول المسال هو 0.75 هللة لكل لتر .

نحن الآن في أنتظار سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر فبراير 2021 التي سوف تعلن عنها شركة أرامكو السعودية بعد قليل، وسوف نوافيكم بالأسعار الجديدة فور الإعلان عنها، فتابعونا دائما لمعرفة التغيرات الجديدة في الأسعار .