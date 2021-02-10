نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن وإيداع الدفعة 39 فبراير 2021 للمستفيدين في حساباتهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن والدفعة رقم 39 والتي تم الإعلان عنها أنها تم استقبالها ليتم إيداعها في وقت قليل قادم في الحسابات الخاصة بالمستفيدين وصرف حساب المواطن في شهر فبراير الحالي لعام 2021 وتم استقبال الدفعة في الساعات الأولي لليوم القادم الأربعاء كما تم تحديد تاريخ صرف حساب المواطن وبحسب ما تم وضعه من النظام الخاص المحدد بتاريخ حساب مواطن متي ينزل والمحدد له العاشر من الشهر الميلادي من كل شهر وفقاً لما تم وضعه من نظام خاص به من الجهات المعنية في هذا الشأن كما تم الاتفاق علي أن يتم تقديم الموعد الخاص به يوماً واحداً وقت نزول حساب مواطن أو ربما يتم تأخير الموعد الخاص به يوماً واحداً وفقاً لما يتم تحديده من الجهات المعنية بالأمر .

حساب المواطن والضوابط الخاصة به التي تم وضعها من الجهات المعنية

كان البرنامج الخاص بالحساب أنه أقر في الوقت الأخير عدد من ما هي الضوابط التي تم وضعها وهي ضوابط جديدة خاصة في شأن صرف حساب المواطن والتي تشمل هذه الضوابط الفرد المستقل وتم وضع ضوابط من خلالها تم التعليق لمن هم مستفيدين جدد في البرنامج وتم وضع الحد الأعلى لمجموع الاستحقاق من البرنامج كما تضمن البرنامج الضوابط التي تم وضعها لتعليق كافة أشكال الاستقبال الخاصة بمن هم يقدمون طلبات جديدة في البرنامج ومن هم يريدون الحصول علي الدعم وذلك تم تحديده بعد التاريخ السابق في الصرف الخاص بالدفعة رقم 28 والتي كانت في شهر مارس من العام الماضي 2020 .

ما هي التعديلات التي تم وضعها من البرنامج وفقاً لما تراه الجهات المعنية

يتم أضافه ما يتم أثبات أن الشخص بالفعل مستقل في مسكنه وهذا ينطبق علي أي فرد بلغ عمر 18 عاماً أو أكثر من ذلك . يتم رفع ما يثبت الشرط السابق من أوراق رسمية مثل عقد إيجار موحد ويكون من المنصة المعتمدة منصة إيجار . ورقة رسمية يتم رفعها وهي صك الملكية الذي يثبت ملكية السكن للشخص . يتم تقديم أيضاً أي ورقة رسمية تثبت مشهد خاص بإثبات السكن أو سكن جامعي أو أحد المعاهد السعودية كذلك أيضاً أياً من الكليات العسكرية داخل المملكة . هذه الشروط السابقة تعتبر شروط أساسية لكي ما يتم الضمان في استمرارية الدعم والتي تم وضع حدود حتي شهر يونيه في العاشر من الشهر التي تخص الأفراد المستفيدين .

ما تم شموله في التعديلات أيضاً الخاصة بأمر الضوابط الموضوعة

تم وضع الضوابط التي تخص الحدود الأعلى للاستحقاق للدعم وهي أن يكون هناك شرط أساسي لوضع الحد الأعلى للاستحقاق للأشخاص المستفيدين بحيث يتم أحتساب ما هو الاستحقاق الفعلي للشخص المستفيد وذلك لكل فرد يتقدم للاستفادة من البرنامج ويكون هذا الاستحقاق متقدم بمقدار خاص متغير علي أن هناك شرط تم وضعه بأن لا يتجاوز الذي تم وضعه للمخصص الخاص بالدعم في الدورة السابقة رقم 28 من شهر مارس من العام الماضي 2020 .

حساب المواطن وتم تحديد الاستحقاق فيما يخص الإجمالي الخاص في الدخل للأسرة الواحدة والذي يتم احتسابه في العدد الكلي للأسرة الواحدة المستفيدة وما هي الأعمار الخاصة بهؤلاء الأفراد والذين هم تابعين وما أذا كانت أعمارهم أقل من 18 عاماً أو أنها تزيد عن هذا العمر وفيما يخص البرنامج تم الإعلان عن كافة الضوابط المتعلقة بهذا الشأن وما هي المواعيد المحددة لصرف الدفعة رقم 39 .