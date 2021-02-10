نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية بعد بدء إيداع الدفعة 39 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، من المنتظر ان تشهد محركات البحث تزايدا كبير في عدد الباحثين عن حساب المواطن مع اقتراب الدفعة التاسعة والثلاثين والتي سيتم إيداعها في العاشر من شهر فبراير الجاري، ويسرنا في موقع ثقفني ان نقدم للباحثين طريقة الاستعلام الصحيحة عن حساب المواطن كما سنقدم لكم طريقة تقديم الشكاوى، يعتبر حساب المواطن من أبرز المساعدات التي أعلنت المملكة العربية السعودية عنها في خطتها المملكة 2030 من أجل القضاء على الفقر في المملكة ومساعدة عدد كبير من أصحاب الدخل المنخفض أو الذين لايجدون ما يسد حاجياتهم السهرية، وقد تم دفع ثمان وثلاثين دفعة من حساب المواطن واستفاد منها ملايين الأشخاص في المملكة في ظل غلاء الأسعار وفي سعي المملكة لرفع المستوى الاقتصادي للمواطنين.

الاستعلام عن حساب المواطن

حساب المواطن هو أحد أشهر البرامج الحكومية التي أعلنت عنها المملكة السعودية حيث يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر، وهو عبارة عن إعانة مالية للأشخاص الأكثر احتياجا لمساعدتهم في رفع المستوى الإقتصادي لهم وكذلك القدرة الشرائية للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، المستهدف الأساسي بالبرنامج هم الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والفقراء الذين يعانون من شبح الفقر في ظل غلاء الأسعار في المملكة، لتضمن المملكة العربية السعودية من خلال هذا البرنامج حياة أفضل لمواطنيها كما أنها أيضا تخفف عنهم الكثير من الصعوبات، حيث منذ إنشائه في ديسمبر من العام 2017 استطاع برنامج حساب المواطن حل عدد كبير من مشاكل المواطنين الذين استفادوا منه بشكل عام، وقد تم إطلاق تطبيق لحساب المواطن قبل عامين من الآن وذلك من أجل التسهيل على المواطنين وكسبهم الوقت حيث يمكنهم الاستفسار والاستعلام عن أي شيء بخصوص البرنامج وكذلك يمكنهم التقديم من خلال التطبيق، وهذه طريق الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

نستعرض الآن لجميع المواطنين الذي قدموا في البرنامج من أجل الحصول على المساعدة الاستعلام عن برقم الهوية وكذلك طريقة فتح حساب جديد وعلى الراغبين في ذلك اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب على الأشخاص الدخول إلى موقع حساب المواطن ثم نقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتوجب علينا إدخال جميع البيانات المطلوبة وكذلك المستندات، وبهذا تكون أنشأت حساب خاصا بك.

طريقة الاستعلام

نقوم بالدخول إلى موقع حساب المواطن ثم إدخال بيانات التسجيل وهي عبارة عن رقم الهوية وكلمة المرور التي ادخلتها عند التسجيل نقوم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك لوحة بها جميع التفاصيل الخاصة بحساب المواطن الخاص بك، جدير بالذكر أن حساب المواطن إذا كان يوم عطلة مثل الجمعة فإنه يصرف يوم الخميس أي قبل العاشر من الشهر أما إذا كان يوم السبت فإنه يصرف في اليوم الأول من الأسبوع الموالي، وبهذا نكون قدمنا لكم طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية.

الدفعة 39

أعلن حساب حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سيتم بعد لحظات قليلة إيداع الدفعة للأشخاص الذي قدموا لها من قبل، وسيتمر إيداع هذه الدفعة 39 إلى غاية منتصف الليل من اليوم الأربعاء، ويمكن للراغبين في تسجيل الدخول ولا يعرفون الطريقة اتباع الخطوات التي بيناها لهم أعلاه وكذلك طريقة التقديم.