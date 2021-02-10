تطبيق توكلنا تسجيل الدخول بدون أبشر إلكترونيًا وشروط التسجيل 1442

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عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا السعودي أحد أهم التطبيقات الإلكترونية التي تحظى باهتمام الكثير من المواطنين السعوديين خاصةً بعد انتشار فيرس كورونا المستجد، حيث قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإطلاقه لمساعدة كافة المواطنين السعوديين وغير السعوديين المقيمين في داخل المملكة، حيث يستهدف التطبيق عملية الحد من انتشار فيرس كورونا، مما دفع الكثير من المواطنين إلى البحث عن طريقة الحصول على التطبيق والتسجيل فيه، لذلك سنتناول في حيثيات هذا المقال أهم الشروط اللازم توافرها لإتمام عملية التسجيل، كما سنتناول بالتفصيل خطوات التسجيل إلكترونيًا بدون الحاجة للخروج من المنزل.

تطبيق توكلنا 2021

ما هو تطبيق توكلنا؟ سؤال يحظى باهتمام الكثير من المواطنين السعوديين مع بداية انتشار فيرس كورونا، حيث قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بإطلاق تطبيق توكلنا الرسمي المطور لمساندة المواطنين في مواجهة انتشار فيرس كورونا، حيث يعمل التطبيق على إصدار تصاريح التجول في أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أصبح بإمكان كافة المواطنين السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب بعض الأفراد الحصول على تصريح التجول إلكترونيًا عن طريق التطبيق بدون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الحكومة السعودية، مما أدى بدورة في مساعدة الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلاوة على ذلك فقد تم تطوير التطبيق عن طريق مركز المعلومات الوطني بالمملكة، حيث أصبح يساهم في تقديم العديد من الخدمات التي تعمل على الحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، حيث يقوم التطبيق بتقديم معلومات لحظية بشكل دوري حول مدى انتشار فيرس كورونا وكافة المستجدات حول هذا الفيروس، كما أصبح بإمكان كافة المستخدمين التأكد من حالتهم الصحية عن طريق استخدام الأكواد المُلوَّنة وذلك بأعلى درجات من الأمان والخصوصيَّة.

حفاظاً على الحالة الصحية لكافة المواطنين فقد أتاح تطبيق توكلنا خدمة إنذار المستخدمين بضرورة الابتعاد عند الاقتراب من المناطق والأحياء المصابة بالمرض، كما أصبح بإمكان أي مواطن من المواطنين المستخدمين للتطبيق الإبلاغ عن التجمعات الكبرى المخالفة للإجراءات الاحترازية التي يجب الالتزام بها.

لذلك أصبح بإمكان كافة المواطنين السعوديين تحميل التطبيق بسهولة ويسر، حيث يمكن لمستخدمي أجهزة تعمل بنظام الأندرويد تحميل التطبيق عبر منصة جوجل بلاي، أما بالنسبة لمستخدمي أجهزة تعمل بنظام الأيفون فبإمكانهم تحميل التطبيق عن طريق الآب ستور.

شروط التسجيل في تطبيق توكلنا

قبل التطرق إلى التعرف على خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا سوف نتعرف على الشروط اللازم توافرها في كافة المواطنين ليتمكنوا من التسجيل، حيث اشترطت الحكومة بعض الشروط المتمثلة في النقاط التالية:

لا يشترط أن يكون المواطن المستخدم سعودي الجنسية.

إذا كان المواطن سعودي الجنسية فلابد من امتلاكه على حساب ساري المفعول عبر منصة أبشر الإلكترونية.

أما بالنسبة للمواطنين الذين لا يمتلكون حساب في منصة أبشر فبإمكانه التسجيل وذلك عن طريق تعريف رقم جواله من أحد الأفراد الذين يمتلكون حساب في أبشر.

ضرورة امتلاك المستخدم سواء أكان مواطن سعودي أو مقيم على رقم الهوية سارية المفعول.

شرط إدخال تاريخ الميلاد وكافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

تحديد عنوان السكن واضح وسليم عن طريق استخدام خريطة المملكة العربية السعودية.

ضرورة التواجد في السكن المحدد أثناء عملية التسجيل.

الإجابة على كافة الأسئلة الصحية التي سيعرضها التّطبيق إجابةً دقيقة.

يشترط تسجيل رقم هاتف جوال صحيح يمكن التواصل من خلاله.

تطبيق توكلنا تسجيل الدخول برقم الحدود

تسهيلاً على كافة المواطنين الذين يبحثون مؤخراً عن خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا بسهولة ويسر، فما على المواطن الراغب في التسجيل سوى اتباع الخطوات المتمثلة في النقاط التالية:

أولاً يقوم المواطن بتحميل تطبيق توكلنا كما قمنا بالتوضيح سابقاً.

كما قمنا بالتوضيح سابقاً. بعد الانتهاء من عملية التحميل يقوم المواطن بفتح التطبيق ومن ثم يقوم بالضغط على خيار تسجيل جديد.

سيتم الانتقال بعد ذلك إلى الصفحة الخاصة بإنشاء حساب، يقوم المواطن من خلالها بتسجيل كافة البيانات المطلوبة وهي(اسم المستخدم – رقم الهوية – تاريخ الميلاد- رقم الحدود).

بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات السابقة بنجاح يقوم المواطن بالإطلاع على كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

سيتم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال بها رمز التحقق يقوم المواطن بإدخاله.

ثم يقوم بعد ذلك بتأكيد إنشاء الحساب عن طريق إدخال رقم التحقق وكلمة مرور قوية.

سيتم الانتقال بعد ذلك إلى خطوة الإجابة على كافة الأسئلة الصحية التي سيعرضها التطبيق، يقوم المواطن بالإجابة عليها بشكل دقيق.

بعد الانتهاء من الإجابة على كافة الأسئلة الصيحة يكون قد تم التسجيل في تطبيق توكلنا بنجاح.

طريقة التسجيل في توكلنا بدون ابشر

عادة ما يواجه الكثير من المواطنين مشكلة عدم الحصول على حساب أبشر عند القيام بعملية التسجيل في تطبيق توكلنا السعودي، لذلك قامت الحكومة بالتسهيل على كافة المواطنين حيث أصبح بإمكانهم التسجيل في التطبيق في حالة عدم امتلاك حساب أبشر، فما على المواطن الراغب في التسجيل سوى إتباع الخطوات الآتية:

أولاً يقوم المواطن بالحصول على طلب تزكية من أحد المواطنين الحاصلين على حساب في أبشر، وذلك عن طريق استخدام خدمة تعريف رقم الهاتف الجوال.

بعد ذلك يقوم المواطن بإتمام عملية تسجيل الدخول عبر حساب المواطن المسجل لدى أبشر.

ثم يقوم باختيار خدمات الأفراد، ومنها يقوم باختيار أيقونة خدماتي.

بعد ذلك يتم النقر على خيار خدمات ومن ثم يتم خيار الخدمات العامة.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة بنجاح يقوم المواطن باختيار خدمة “تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا”.

سيتم الانتقال بعد ذلك إلى خطوة إدخال البيانات المطلوبة وهي (رقم الهوية أو رقم الإقامة – تاريخ الميلاد – رقم الجوال).

بعد ذلك سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال وهي رسالة التسجيل في التطبيق.

سيحصل العميل على رسالة أخرى بها رمز التحقق للتسجيل في تطبيق توكلنا.

بعد الانتهاء من كتابة رمز التحقق والانتهاء من كافة الخطوات السابقة بشكل سليم يكون قد تم تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا بنجاح.

طرق التواصل مع توكلنا

تسهيلاً على كافة عملاء تطبيق توكلنا فقد تم توفير بعض من طرق التواصل مع خدمة العملاء لاستقبال كافة الاستفسارات والمقترحات والإجابة عليها، حيث تتمثل طرق التواصل في الآتي:

يمكن لكافة المواطنين التواصل مع خدمة عملاء التطبيق عبر الاتصال على الرقم الموحد وهو: 8001289999 .

. كما يمكن للمواطنين التواصل عبر الصفحة الخاصة بالتطبيق عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر: @TawakkalnaApp

أو من خلال إرسال الرسائل النصية إلى البريد الإلكتروني الخاص بالتطبيق وهو: [email protected]

وبذلك نكون قد قمنا بالإجابة على كافة الأسئلة المقترحة، حيث قمنا بتوضيح شروط التسجيل في تطبيق توكلنا وخطوات التسجيل بدون أبشر، كما تعرفنا على طريقة تحميل التطبيق وطرق التواصل مع خدمة عملاء التطبيق بسهولة ويسر.