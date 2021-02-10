نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شركة مرابحة مرنة بدون كفيل ولا تحويل الراتب ومدة سداد حتى 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شركة مرابحة مرنة بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة للسعودي والمقيم والموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أيضاً داخل المملكة العربية السعودية وذلك بهدف تحقيق رغبة العميل في التأجير المنتهى بالتمليك حيث توفر شركة مرابحة مرنة للفرد إمكانية الحصول على تمويل فوري بدون كفيل أو تقديم أي ضمانات وبدون تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل وذلك بمدة سداد لقيمة التمويل تصل حتى 60 شهر وبمتطلبات ومستندات بسيطة وسرعة في تنفيذ طلب الحصول على المنتج. مزايا قرض شركة مرابحة مرنة بدون كفيل ولا تحويل الراتب قرض شخصي بصيغة متلائمة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. قرض سريع للأفراد بمبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي. تمويل بدون اي ضمانات وبدون الحاجة إلى وجود كفيل. يتميز تمويل شركة مرابحة مرنة بأنه لا يحتاج إلى تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل. مدة سداد ميسرة بأقساط تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ويمكن أن تصل حتى 60 شهر. إجراءات سريعة لتنفيذ طلب الحصول على قرض شركة مرابحة مرنة بدون كفيل ولا تحويل الراتب. توفر شركة مرابحة مرنة التمويل التأجيري بدون كفيل بدفعات ميسرة تناسب كافة العملاء. تتيح شركة مرابحة مرنة للعميل شراء السيارة التي يحلم بها وذلك من خلال جميع الوكالات والمعارض داخل المملكة العربية السعودية. شروط الاستفادة من تمويل بدون كفيل لدي شركة مرابحة مرنة يمكن للسعودي والمقيم الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

يشترط أن يكون طالب التمويل موظف في القطاع الحكومي أو موظف في القطاع الخاص.

الدخل الشهري لطالب التمويل أن يكون لا يقل عن 3000 ريال سعودي وذلك إذا كان طالب التمويل موظف في القطاع الحكومي.

اما إذا كان طالب التمويل موظف في القطاع الخاص فيشترط أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يشترط أن تكون لا تقل عن شهر واحد.

أما للعاملين في القطاع الخاص فيشترط أن لا تقل فترة الخدمة في وظيفة القطاع الخاص عن 12 شهر.

توفر شركة مرابحة مرنة للأفراد داخل المملكة فرصة التسجيل على طلب الحصول على تمويل الشركة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من خلال الرابط الإلكتروني لتمويل الشركة وتعبئة نموذج الطلب بالبيانات المطلوبة لاستكمال الطلب. الوثائق المطلوبة تقديم عرض سعر للسيارة التي يريد طالب التمويل الحصول عليها.

الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو الإقامة لطالب التمويل غير السعودي.

تقديم العنوان الوطني لطالب التمويل وكشف حساب بنكي خاص به.

يجب ارفاق رخصة القيادة الخاصة بطالب التمويل ويشترط أن تكون سارية.

يلزم تقديم خطاب تعريف من جهة عمل طالب التمويل والذى يشمل على الدخل الأساسي والبدلات وتاريخ الإلتحاق بالوظيفة.

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