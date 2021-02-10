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عمر شويل - جدة سلفة أول منصة سعودية تقوم بالتمويل الشخصي السريع تقنية ( Fintech ) ، تعتبر سلفة أداة من أدوات التمويل الشخصي الفوري والسريع للكثير من العملاء لتحقيق الإستقلال المادى، والدخول في العديد من الإستثمارات، وتنمية المشروعات الصغيرة، كما أنها مُصرحة من البنك المركزي السعودي، وتعتبر منصة سلفة تطور جيد لطريقة التعاملات المالية، حيث يمكن الوصول إلى المعلومات المالية بشكل أسرع، فهي تعتبر وسيلة لإجراء التعاملات البنكية والحصول علي الموافقات وإستلام التمويل بما لا يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية سواء في قرية أو مدينة دون الحاجة إلي زيارة المقر، وذلك يوفر الكثير من الوقت والمجهود.

الخدمات التي تقدمها منصة سلفة

توفر للعملاء السيولة المالية المطلوبة لتحقيق الكثير من الأهداف وتنفيذ العديد من المشروعات.

تتميز منصة سلفة بتقديم المعاملات المادية اللازمة لشراء سيارة، أو سداد دين أو شراء منزل أو أي أمر آخر طارئ بطريقة بسيطة وسريعة.

بتقديم المعاملات المادية اللازمة لشراء سيارة، أو سداد دين أو شراء منزل أو أي أمر آخر طارئ بطريقة بسيطة وسريعة. تحقيق الإستقرار المالي بشكل صحيح ومتزن.

السهولة فى فترات السداد.

تتميز بهامش ربح تنافسي.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي

ألا يقل سن المتقدم للتمويل عن 18 عاما.

ألا يقل راتب العميل للحصول علي التمويل الشخصي عن 3000 ريال سعودي.

أن يكون المُتقدم للطلب يحمل الجنسية السعودية.

فترة الالتحاق بالعمل لاتقل عن ستة أشهر عند تقديم الطلب.

يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل السريع بدون تحويل راتب مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

طريقة الحصول علي تمويل سريع وفوري من منصة سلفة

يتم تقديم جميع البيانات المطلوبة للحصول علي قرض شخصي، وبعد 15 دقيقة يمكن الحصول علي القرض من خلال الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص بمنصة سلفة.

الخطوات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من منصة سلفة