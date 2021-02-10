نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة أول منصة سعودية تقوم بالتمويل الشخصي السريع تقنية ( Fintech ) في المقال التالي
عمر شويل - جدة سلفة أول منصة سعودية تقوم بالتمويل الشخصي السريع تقنية ( Fintech ) ، تعتبر سلفة أداة من أدوات التمويل الشخصي الفوري والسريع للكثير من العملاء لتحقيق الإستقلال المادى، والدخول في العديد من الإستثمارات، وتنمية المشروعات الصغيرة، كما أنها مُصرحة من البنك المركزي السعودي، وتعتبر منصة سلفة تطور جيد لطريقة التعاملات المالية، حيث يمكن الوصول إلى المعلومات المالية بشكل أسرع، فهي تعتبر وسيلة لإجراء التعاملات البنكية والحصول علي الموافقات وإستلام التمويل بما لا يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية سواء في قرية أو مدينة دون الحاجة إلي زيارة المقر، وذلك يوفر الكثير من الوقت والمجهود.
الخدمات التي تقدمها منصة سلفة
- توفر للعملاء السيولة المالية المطلوبة لتحقيق الكثير من الأهداف وتنفيذ العديد من المشروعات.
- تتميز منصة سلفة بتقديم المعاملات المادية اللازمة لشراء سيارة، أو سداد دين أو شراء منزل أو أي أمر آخر طارئ بطريقة بسيطة وسريعة.
- تحقيق الإستقرار المالي بشكل صحيح ومتزن.
- السهولة فى فترات السداد.
- تتميز بهامش ربح تنافسي.
شروط الحصول علي التمويل الشخصي
- ألا يقل سن المتقدم للتمويل عن 18 عاما.
- ألا يقل راتب العميل للحصول علي التمويل الشخصي عن 3000 ريال سعودي.
- أن يكون المُتقدم للطلب يحمل الجنسية السعودية.
- فترة الالتحاق بالعمل لاتقل عن ستة أشهر عند تقديم الطلب.
- يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل السريع بدون تحويل راتب مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
طريقة الحصول علي تمويل سريع وفوري من منصة سلفة
يتم تقديم جميع البيانات المطلوبة للحصول علي قرض شخصي، وبعد 15 دقيقة يمكن الحصول علي القرض من خلال الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص بمنصة سلفة.
الخطوات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من منصة سلفة
- يقوم العميل بالدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة.
- يتم تحديد قيمة التمويل الشخصي المطلوب وفترة السداد المناسبة من قبل العميل.
- لابد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة والمستندات الخاصة للحصول على التمويل الشخصي.
- بعد استيفاء العميل لجميع ماسبق والحصول علي الموافقة السريعة والفورّية، يتم تحويل مبلغ التمويل في حساب العميل خلال 15 دقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلفة أول منصة سعودية تقوم بالتمويل الشخصي السريع تقنية ( Fintech ) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.