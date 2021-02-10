نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39 للمستفيدين برقم الهوية وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن ، هي من أهم برامج الدعم التي أطلقت في عام 2017 ميلاديا في المملكة العربية السعودية، لمساعدة الآسر محدودي الدخل على مواجهة صعوبات الحياة، ولتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في المملكة، حيث تزايدت عمليات البحث مؤخرا عن متي ينزل حساب المواطن ، والتي من المقرر أن يكون موعد نزول الدفعة 39 في يوم الأربعاء الموافق 10/2/2021 ميلاديا، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة الاستعلام عن الدفعة 39 لشهر فبراير 2021 للمستفيدين برقم الهوية، وشروط التسجيل، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39

يمكن للمواطنين المستفيدين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39 والتي يتم إيداع هذه المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، ليتمكنوا من صرفها عن طريق البطاقات الإئتمانية الخاصة بهم، وسوف يتم صرف حساب المواطن في يوم الأربعاء الموافق يوم 10 فبراير 2021 ميلاديا، وهذه هي خطوات الاستعلام :

أولا قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت . ثم أكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بك بشكل صحيح .

أضغط على ( استعلام ) .

شروط طلب الدعم الدفعة 39

قامت وزارة الأمن في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بعض شروط استحقاق الدعم المالي، حيث يكون تاريخ نزول حساب المواطن في كل يوم 10 من كل شهر ميلادي ولا يمكن تغيير هذا اليوم الثابت إلا في حالة المصادفة بعيد الأضحي أو عيد الفطر أو عطله رسمية أو عطلة يوم الجمعة، ويتم تقديم أو تأخير موعد صرف الدعم في هذه الخالات فقط، وهذه هي شروط الحصول على حساب المواطن الدفعة 39 :

يجب أن يكون المتقدم علي الطلب سعودي الجنسية ومقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية .

يجب ألا يكون مقدم الطلب يملك أي عقارات أو ممتلكات .

يجب ألا يزيد عمر المتقدم علي الطلب عن 55 عام .

ألا يكون لدي المتقدم على الطلب سجل تجاري .

ألا يكون لدي المتقدم على الطلب دخل شهري ثابت .

يجب أن يكون المتقدم على الطلب من محدودي الدخل .

هذا النوع من الدعم متاح للمطلقات والأرامل والأيتام وأيضا أسر السجناء .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39 وشروط التسجيل للحصول على الدعم .