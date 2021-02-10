نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط كفيل بنك التسليف 1442 و الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط كفيل بنك التسليف 1442 ، أحد أهم وأبرز شروط الحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، وذلك لكل أنواع القروض التي يقدمها البنك لعملائه، مثل قرض الزواج وقرض الترميم وقرض الأسرة، وذلك في حال انطباق شروط التمويل على العميل، ومن أهمها وجود كفيل للمستفيد. حيث يمنح بنك التنمية الاجتماعية، قرض تمويل شخصي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي، وهو موجه لكل من يرغبون في الحفاظ على المعيشة بصورة كريمة، ولديهم إمكانية سداد هذا القرض التمويلي من بنك التسليف دون تأخير.

شروط كفيل بنك التسليف 1442

الكفيل في بنك التسليف هو الشخص الذي يضمن لبنك التنمية الاجتماعية، أن يقوم العميل المقترض بسداد القرض الذي حصل عليه، في موعده المحدد والمتفق عليه بين العميل والبنك، وفي حال عدم التزام المقترض بالشروط والسداد، يتم التواصل مع الكفيل فورًا.

هو الشخص الذي يضمن لبنك التنمية الاجتماعية، أن يقوم العميل المقترض بسداد القرض الذي حصل عليه، في موعده المحدد والمتفق عليه بين العميل والبنك، وفي حال عدم التزام المقترض بالشروط والسداد، يتم التواصل مع الكفيل فورًا. يشترط أن يكون الكفيل في بنك التسليف، سعودي الجنسية وليس وافدًا أو مقيمًا من جنسية أخرى.

لا يجب أن يقوم الكفيل، بضمان أكثر من عميل، في وقت واحد مع بنك التسليف.

يجب أن يتقدم كفيل بنك التسليف، بما يثبت قدرته على سداد القرض، في حال عدم التزام المقترض بالسداد.

يجب أن يقوم الكفيل بتسليم، كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، كما أعلنتها اللائحة التنفيذية لبنك التسليف.

عند توقيع أوراق الحصول على القرض، يقوم الكفيل بالتوقيع مثل المقترض.

في حال كان الكفيل، يعمل لدى أحدالقطاعات الخاصة، فيجب عليه أن يقوم بتوقيع الفاتورة الخاصة بالدفع في بنك التسليف.

معلومات كفيل بنك التسليف

يمكن أن ينتقل العميل، من كفيل إلى كفيل آخر، على أن يحضر الكفيل الجديد خطاب إخطار تعهد بالحسم، وذلك من جهة العمل المنسوب إليها، على أن يكون الخطاب مختومًا من تلك الجهة، ويحمل توقيع المسؤول، ويتوجه الكفيل الجديد في بنك التسليف، إلى أقرب عنوان فرع بنك التسليف منه، ويقوم بتغيير الكفالة للمقترض، على ألا يتقاعس المقترض عن سداد الأقساط خلال هذا الإجراء.

في حال كان الكفيل منسوبًا لدى المؤسسة العسكرية، فإنه يتم قبوله إذا ما كان على رأس العمل، ويتم الرفض في حالة التقاعد.

في حال كان الكفيل منسوبًا للقطاع الحكومي، يتم قبول كفالته لشخصين في البنك وليس واحدًا، بالإضافة إلى السماح له بالاقتراض لنفسه، إذا كان كفيلًا لشخص واحد فقط، ولكن يجب مراجعة إجمالي دخل هذا الكفيل، للاطمئنان أنه في حلا إخلال المقترضين بالسداد، فإن الكفيل سوف يقوم بالسداد دون حدوث أية مشاكل.

يمكن للمقترض أن يقوم بتغيير كفيل بنك التسليف، في حال تقاعد الكفيل الأساسي عن العمل، أو في حالة وفاة كفيل بنك التسليف، وكذلك في حال انتقال المستفيد من وظيفته الحالية، إلى وظيفة أخرى تابعة للقطاع الحكومي.

الاستعلام عن الكفيل في بنك التسليف

لا يتيح بنك التنمية الاجتماعية في السعةدية، أية معلومات عن كفيل بنك التسليف، ويقوم بإخفائها حفاظًا على دقة وسرية معلومات الكفيل، ولا يوفر البنك أية وسائل إلكترونية أو منصات، يمكن للمقترض الدخول إليها والاستعلام عن كفيل بنك التسليف.

في حال رغبت في الحصول على بعض البيانات، الخاصة بكفيل بنك التنمية الاجتماعية، قم بزيارة أقرب فرع بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، وتوجه إلى خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية، وتقدم بسؤالك بشأن الكفيل.

أو قم بالاتصال على الرقم الذي يوفره بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، للحصول على ما تشاء من معلومات بشأن كفيل بنك التنمية الاجتماعية، وهو 920008002.

شروط طلب إعفاء بنك التسليف

في حال رغبت في الحصول على طلب إعفاء بنك التسليف، يجب أن يتوفر لديك عددًا من الشروط لتلك الخطوة، وهي كالتالي:

يجب أن تكون حاملًا للجنسية السعودية، ولا تحمل أية جنسية أخرى.

يجب أن يتراوح عمرك بين ال25 عامًا، وحتى 55 عامًا.

في حال كان القرض الذي حصلت عليه لترميم المنزل، فيجب أن يكون قد مر عليه خمسة أعوام.

رابط الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف برقم الهوية

يتيح بنك التسليف إعفاء المقترض لمدة 6 شهور، من سداد الأقساط الملزم بها، فيما يعرف بطلب اعفاء بنك التسليف برقم الهوية، ويتيح البنك للمستفيد إمكانية الاستعلام عن قبول طلب اعفاء بنك التسليف برقم الهوية، بالخطوات التالية:

قم بزيارة رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية المعروف باسم بنك التسليف.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الرقمية، على أن تكون سارية.

قم برفع المستندات والوثائق الرسمية، لبيان عدد أفراد الأسرة كاملًا.

قم برفع الوثائق التي تثبت حجم الدخل الكلي، لرب الأسرة أو عائلها.

قم برفع الوثائق والمستندات الرسمية، التي تثبت عدم مقدرة رب الأسرة أو العائل، على سداد أقساط القرض الذي كان قد حصل عليه من بنك التسليف.

شروط استبدال كفيل بنك التسليف

في حال أردت القيام بعمل استبدال كفيل بنك التسليف، في أي وقت لأسباب مختلفة، منها اقتراب كفيلك من التقاعد خلال فترة قريبة، وأنت كنت قد حصلت بالفعل على قرض شخصي من بنك التسليف، هنا يمكنك عمل استبدال كفيل بنك التنمية الاجتماعية، إذا ما توافرت لديك بعض الشروط المهمة لتلك الخطوة: