نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط جود الاسكان وخطوات التسجيل وما هي الحالات المستحقة من الأسر الأشد حاجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط جود الاسكان يتم من خلاله التسجيل للإستفادة من خدمات منصة جود الإسكان، وبالتالي نعرض لكم خطوات التسجيل في جود الاسكان الذي منه يتم الوصول إلى الجمعيات الشريكة، حيث صرحت صفحة جود الإسكان تويتر عن الفئات المستحقة من الأسر الأشد حاجة داخل المملكة، كما وضحت كيفية الإستفادة منها.

رابط جود الاسكان وخطوات التسجيل وما هي الحالات المستحقة من الأسر الأشد حاجة

منصة جود الإسكان هي منصة خدمية يتم من خلالها تقديم الدعم السكني للمواطنين المستحقين من الأسر الأشد حاجة داخل المملكة، حيث تقدم منصة جود الاسكان خدمة الإطلاع على الجمعيات الشريكة؛ حتى يتثنى للمواطنين من الأسر المستحقة التسجيل من خلالها في جود الإسكان ومتابعة نتائج التحقيق والمراجعة.

موقع جود الاسكان

يتم التسجيل من خلال موقع جود الإسكان الرسمي عبر خطوات بسيطة، ومن خلال الموقع يمكن معرفة الجمعيات الشريكة، كما يتم التسجيل المباشر لإستقبال طلبات تأمين السكن للتملك أو الإيجار، ليتم بعدها التحقق والمراجعة وفقًأ للمعايير المشروطة.

التسجيل في جود الإسكان

يتم التسجيل في منصة جود الإسكان والإستفادة من خدماتها من خلال الطريقة التالية:

الدخول على موقه منصة جود الإسكان. الضغط بالمؤشر إلى حسابي وإختياردخول للتسجيل. إدخال البريد الإلكتروني، وكلمة السر، وأرقام رمز التحقق. الضغط على دخول للتسجيل، كما يمكن الضغط على تسجيل مساهم لإنشاء حساب جديد عن طريق ملئ الحقول المطلوبة.

الحالات المستحقة في جود الاسكان

تعد الأسر الأشد حاجة هي المستحقة لدعم جود الإسكان، والتي نذكرها لكم تفصيلًا في التالي:

الأسر التي لا تملك القدرة المادية على تسديد أيجار المسكن نتيجة المرض، أو عدم القدرة على العمل، أو وفاة رب الأسرة، أو السجن، ويجب أن يكون العقد مسجل على شبكة بيانات خدمات الإيجارالإلكترونية، على أن يتم تسجيل المستفيد في الجمعيات الشريكة لجود الإسكان، أو محكمة التنفيذ المصدرة للأحكام التنفيذية وقد عجز بعدها المستحق عن تسديد مبلغ الإيجار. الأسر المشمولة بخدمات الرعاية الإجتماعية التي تكفلها وزارة العمل والتمنية الإجتماعية، حيث يتم التحقق من الإستحقاق من خلال الباحث الإجتماعي التابع للجمعيات الخيرية الشريكة، ليتم بعدها قياس درجة الإحتياج للأسر الأشد حاجة.

هكذا نكون إنتهينا من سرد خطوات التسجيل في جود الاسكان، كما عرضنا لكم الحالات المستحقة للدعم السكني، بعد أن صرحت صفحة جود الإسكان الرسمية أن الأسر الأشد حاجة هم الأكثر أحقية للدعم.