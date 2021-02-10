نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفعة 39 حساب المواطن اليوم الأربعاء .. رابط الإستعلام عن الأهلية والمبالغ المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عملية إيداع الدفعة 39 لحساب المواطن عن شهر فبراير من الدعم فى حسابات المسجلين فى حساب المواطن وذلك منذ منتصف ليل أمس، ومن المقرر أن يستقبل جميع المواطنين المسجلين بالحساب دفعتهم الجديدة رقم 39 من الدعم منذ الساعة الأولى ليوم الأربعاء 10/2/2021 وتستمر عملية الإيداع على مدار اليوم على دفعات حتى تكتمل عمليات الإيداع لجميع الحسابات المسجلة بالبرنامج والمستوفون للشروط المحددة.

ومن المقرر حسب نظام حساب المواطن أن يتم صرف الدعم شهرياً فى اليوم العاشر من كل شهر ميلادى، وقد يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره بمقدار يوم إذا صادف موعد الصرف أجازة رسمية بالمملكة.

تعديلات ضوابط برنامج حساب المواطن

كان نظام حساب المواطن قد أحدث تعديلات على ضوابط صرف الدعم المقدم، وقد تضمنت التعديلات الجديدة الفرد المستقل، ونصت التعديلات أيضاً على إيقاف تسجيل مستفيدين جدد بحساب مواطن، على أن يكون هناك حد أقصى للإستحقاق، مما شملت التعديلات على إيقاف إستقبال طلبات جديدة من المتقدمين للحصول على دعم بحساب المواطن وذلك منذ تاريخ أيداع الدفعة 28 للمستحقين فى شهر مارس الماضى لعام 2020 ميلادى.

وكان من ضمن التعديلات الجديدة على برنامج حساب المواطن هو إجبار المستقلين بإرفاق ما يدل على إستقلالية السكن لكل من يبلغ من العمر 28 عام فأكث، وذلك عن طريق رفع أحد المستندات الأتية على موقع حساب المواطن (عقد إيجار موحد خلال منصة إيجار – عقد تمليك سكن – صورة من إثبات سكن بالمدن الجامعية أو المعاهد أو الكليات العسكرية).

وهذه المستندات ضرورية وشرط لضمان إستمرار صرف الدعم، وكان هناك مهلة أمام الأفراد المستقلين إنتهت فى يونيو الماضي لعمل تعديل أو أضافة للمستندات اللازمة لضمان استمرار صرف الدعم المخصص لهم.

وتضمنت التعديلات أيضاً أنه هناك حد أقصى لإستحقاق الفرد للدعم حيث يحتسب الاستحقاق الفعلي لكل فرد بنسب متغيره، بحيث لا تتجاوز قيمة الدعم المستحق فى شهر مارس 2020 ميلادى.

شروط وأهلية إستحقاق دعم الدفعة 39 حساب المواطن

يمكنك الإستعلام والتحقق من الأهلية والمبلغ المستحق للدفعة 39 من حساب المواطن عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط استعلام حساب المواطن الدفعة 39.

شروط وأهلية إستحقاق دعم حساب المواطن