نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تطبيق توكلنا السعودي لإدارة التصاريح الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الهيئة السعودية الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والمعروفة باسم “سدايا” بإطلاق تطبيق توكلنا السعودي بشكل تجريبي والخاص بإدارة الكثير من البيانات والتصاريح الإلكترونية وذلك خلال فترة منع التجول، وذلك في إطار الدعم للجهود الحكومية حتى يتم الحد من أنتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

تطبيق توكلنا السعودي

قررت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية وأوضحت أن كل ما تم من بخصوص تطبيق “توكلنا” ما هو إلا تنفيذا للتوجيهات الخاصة بخادم الحرمين الشريفين ألا وهو الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وهي التي تقضي بأن تقوم الجهات الحكومية جميعها كل منها باختصاصه، بالعمل على تعزيز كافة الإجراءات الاحترازية وكذلك التدابير الوقائية الخاصة بمكافحة والتصدي إلى الجائحة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، وكذلك في إطار التعاون الوثيق والإيجابي مع وزارة الصحة بالمملكة العربية.

تفاصيل التطبيق

كما أن الهيئة أضافت خلال التوضيحات التي قامت بها بخصوص تطبيق “توكلنا” قائلة ” أنه بالفعل قد تم تخصيص هذا التطبيق في إصداره الحالي للجهات الحكومية المختلفة، والخاصة أيضا، والمستثناة من قرار منع التجول في الأيام الحالية، حتى تمكنها من إصدار كافة التصاريح الإلكترونية لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية واخرى للخاصة.

كما أن الهيئة أضافت خدمة تمكن الذين لديهم مواعيد طبية خاصة بهم وكذلك المندوبين التابعين للتطبيقات المختلفة الذين يقوموا بتوصيل الطلبيات من الحصول على كافة التصاريح اللازمة للسير والتنقل بكل سهولة وأمان أثناء أوقات الحظر.

لماذا قامت الهيئة السعوية للبيانات بإطلاق تطبيق “توكلنا”

يعتبر هذا التطبيق من أهم التطبيقات التي قامت المملكة العربية السعودية بإطلاقها، حيث أنه يتيح لكل المتواجدين من موظفي الحكومة أو القطاع خاص داخل المملكة العربية السعودية بالقيام بالعديد من التصاريح بشكل إلكتروني عبر منصة الجهات الحكومية والخاصة.

كما أن هذا التطبيق يعد من أكثر المجهودات التي قامت بها الحكومة السعودية حيث أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها لتقديم أفضل الخدمات المميزة للمواطنين ، وتحرص على ضرورة عدم انتشار وتفشي فيروس كورونا بين المواطنين، ولهذا قامت بإصدار هذا التطبيق المميز.

كيفية استعادة كلمة المرور على تطبيق توكلنا

لكي تستعيد كلمة المرور الخاصة بحسابك على تطبيق توكلنا عليك إتباع التي من خطوات:-