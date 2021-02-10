نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية صرف الدفعة 39 حساب المواطن و خطوات الاستعلام عن المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بداية صرف الدفعة 39 حساب المواطن , يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن موعد صرف الدفعة 39، بعد الإعلان عن تأجيله على الصفحة الرسمية لحساب المواطن من خلال تويتر، ينتظره كثير من الناس في اليوم المحدد لتلبية احتياجاتهم وتحسين المستوى المعيشي للأسرة بالمملكة.

الدفعة 39 حساب المواطن

تؤكد صفحة برنامج حساب المواطن الرسمية، أنه لا يوجد انقطاع أو تأخر كثيراً في برنامج الدعم بالنسبة للدفعات السابقة، يكون وقت التأخير في مدفوعات حساب المواطن هو يوم واحد مقدمًا، حيث يكون الدفع في اليوم العاشر من كل شهر.

لذا فأن اليوم الأربعاء العاشر من فبراير 2021 سيكون بداية صرف الدفعة 39 لحساب المواطن.

كيفية الاستعلام عن أهلية الدفعة 39 لحساب المواطن

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكنك معرفة ما إذا كنت مؤهلاً لمواصلة تلقي المدفوعات، من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

ثم بعد ذلك كتابة رقم التعريف الخاص بك وكلمة السر ورمز التحقق.

بعد النقر فوق إدخال، تظهر قائمة للاستعلام عن الأهلية قم بعد ذلك بالضغط عليها.

تحقق من بيانات الاستعلام في القائمة التالية.

كيفية تقديم اعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن

إذا كانت النتيجة غير مرضية لهم ولا يبدو أنك مؤهل للحصول على الدعم، يمكن للمواطن طلب اعتراض على النتيجة باتباع الخطوات أدناه يسمح لك برنامج حساب المواطن بتقديم اعتراض بالطرق التالية:-