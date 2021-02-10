نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي تحديث البيانات والاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي كان ولا يزال من أهم الخِدْمَات المُقدمة من الحكومة السُّعُودية إلى المُواطنين المستحقين إلى الحصول على هذه المساعدة المالية ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق؛ غير إنه من المهم أن يتم تحديث بينات المستفيدين المُسجلة عبر النظام لكيلا يتم استبعادهم من جدول وقائمة مستفيدي المساعدة المقطوعة ، وفيما يلي على موقع ثقفني سوف يتم الإشارة إلى ماهية الضمان الاجتماعي السعودي إلى جانب كيفية تحديث البيانات وخطوات الاستعلام عن المقطوعة والمزيد.

الضمان الاجتماعي السعودي

إن الضمان الاجتماعي السعودي هو عبارة عن أحد برامج العمل الحكومية التي تهدف بشكل رئيس إلى تعزيز درجة رَفَاهيَة أهالي المملكة، وذلك عبر اتخاذ بعد التدابير المالية الحكومية من أجل مساعدة جميع المواطنين على الحصول على أهم ما يلزمهم من أهم متطلبات الحياة الضرورية سواء فيما خص المأكل أو المسكن أو المشرب إلى جانب تحسين الصحة ومساعدة فئات مُحددة من المواطنين أصحاب الدخل المحدود وخصوصًا في حالة الأطفال اليتامى أو كبار السن والمرضى والعاطلين عن العمل لأسباب قهرية والأرامل والمطلقات والمرة المهجورة وغيرهم.

الضمان الاجتماعي تحديث البيانات 1442

من أجل تحديث البيانات عبر الموقع الرسمي مؤسسة الضَّمان الاجتِمَاعي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، يلزم اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى صفحة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

إدخال البيانات المطلوبة عبر صفحة الاستعلام والمتمثلة في: رَقْم السجل المدني. رَقْم الضمان. رمز التحقق البشري.

ثم الضغط على زر (عرض)، وفي حالة وجود بيانا تحتاج إلى التحديث، يتم استكمال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخِدْمَات الإلكترونية https://eservices.mlsd.gov.sa/.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على (تحديث بيانات الضمان الاجتماعي).

استبدال البيانات القديمة بأي بيانات جديدة قد طرأت على المستخدم خلال الفترة الأخيرة.

بعد التأكد من إدخال كافة البيانات الجديدة بشكل سليم، يتم الضغط على إرسال.

سوف يقوم هنا القائمون على البرنامَج بمراجعة البيانات وفي حالة المطابقة؛ سوف يتم تحديث البيانات بنجاح خلال وقت قصير.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1442

يُمكن التسجيل للحصول على هذه المساعدات من خلال رابط تسجيل الضمان الاجتماعي ، وفيما يخص الاستعلام؛ فإنه يُمكن للمستفيدين الاستعلام عن المساعدة المقطوعة المُقدمة من مؤسسة الضَّمان الاجْتماعي سواء من أجل معرفة الاستحقاق أو قيمة المساعدة عبر الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى صفحة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر موقع الوزارة الرسمي.

إدخال رَقْم السجل المدني للمستخدم في الخانة المُخصصة له.

إدخال رمز التحقق البشري بشكل صحيح وسليم.

الضغط على زر عرض، كما يظهر في الصورة.

سوف يظهر للمستخدم هنا كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمساعدة المقطوعة خاصته بالتفصيل.

فئات مستحقي الضمان الاجتماعي

يُذكر أن الفئات المستحقة بـِ مساعدات الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السُّعُودية تشمل ما يلي: