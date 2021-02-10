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عمر شويل - جدة منيو اسعار مطعم اوف وايت لاونج، يعد مطعم اوف لايت لاونج أحد أشهر المطاعم في المملكة العربية السعودية والتي يتميز بتقديم المأكولات الارمينية، وتمكن هذا المطعم من جذب الكثير من العملاء اليه والذي يرجع إلى جودة المأكولات ونكهتها المميزة التي يقوم بتقديمها وكذلك الأسعار التنافسية، والأماكن المخصصة للعائلات، ويقوم المطعم بأداء خدماته طوال أيام الأسبوع بداية من الساعة ال1 ظهرا وحتى الساعة ال12 منتصف الليل.

منيو مطعم اوف وايت لاونج

ويقوم المطعم بتقديم عدد من المأكولات المختلفة منها البحرية والمشويات والمقبلات وغيرهم؛

المأكولات البحرية؛ جمبري ثيرميدور ب155 ريال، سمكة مشوية ب120 ريال، هنى جليزد سالمون ب 105 ريال.

قسم المشويات؛ مشكل مشاوي ب120 ريال، شيش طاووك ب75 ريال، شقف مشوي ب80 ريال، كباب فيشنا بالكرز ب110 ريال، كباب خشخاش ب 86 ريال، كوستاليتا مشوية ب 98 ريال، كفتة باللبن بسعر ب88 ريال، وجبة دجاج بالزعتر ب 82 ريال.

اسعار منيو المقبلات

المقبلات الباردة؛ حمص بالمحمرة ب31 ريال، ورق عنب يالنجي ب37 ريال، متبل ب 28 ريال، متبل باذنجان ب26 ريال، حمص بوكماز ب29 ريال، متبل الشمندر ب27 ريال.

المقبلات الساخنة؛ لفائف مسخن ب32 ريال، فلافل بيتا ب25 ريال، كبة أرمينية ب35 ريال، فطر بسفير ب45 ريال، كبة حلبية ب34 ريال.

اسعار منيو الحلويات وكوكتيل الفاكهة

كيكة الباونتى ب36 ريال، كاندي ايس كريم ب40 ريال، البوظة بالكركدية ب34 ريال، لازنيا شوكلت ب 36 ريال، موهيتو ب24 ريال، ايدى نتس ب28 ريال، تشيزي جم مرغريتا ب28 ريال.

وللمطاعم فرعه في مدينة الرياض بالمملكة على طريق الملك عبد العزيز بحى النفل، وفرع آخر بمجمع الواحة سكوير ويمكن التواصل المباشر من خلال الاتصال على رقم 920023504، او من خلال الحساب الخاص بهم على الانستجرام.