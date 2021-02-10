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عمر شويل - جدة منيو سوشي يوشي السعودية 2021 أماكن الفروع الخاصة بها، يحمل اسم سوشي يوشي قصة حقيقة وراءه، والتي يرجع تاريخها إلي دولة اليابان حيث كان هناك أب ياباني يعشق تناول وجبات الأسماك النيئة مع الأرز وأكرمه الله ب7 أبناء وجاءت له فكرة أن يطلق أسماء أبنائه ال7 على أسماء الأطباق الشهية التي يعشقها من خليط الأرز والسمك وبالفعل حقق هذا الأب فيما بعد شهرة واسعة، قام أحد عشاق السوشي بافتتاح فروع مطعم سوشي يوشي في المملكة العربية السعودية والذي كان في بادئ الأمر غريبا بعض الشيء إلا أنه سرعان ما حقق نجاح كبير واقبال غير مسبوق.

منيو سوشي يوشي

نستعرض منكم أسعار عدد من الأصناف المشهورة في مطعم سوشي يوشي؛

شوربة ثمار البحر (وهي شوربة يابانية بالكاري والكريمة وقطع السلمون والجمبري والتونا مع البصل) ب 41.50 ريال، شوربة الميزو ب 26.50 ريال، شوربة الجاني ب 33.40 ريال.

أسعار ادامامي وهي عبارة فول الصويا الطازج المطهو على البخار) ادامامي بالثوم والتوابل الحارة ب30 ريال، و ادامامي مع صلصة الثوم والثوم المقرمش بسعر 30 ريال، ادامامي بالملح البحري ب30 ريال.

منيو اسعار التمبورا

تمبورا الخضار وهي عبارة عن تشكيلة من الخضروات المقلية في خلطة التمبورا المكونة من من الباميا والبطاطا والقرع والباذنجان بسعر 22 ريال، تمبورا الروبيان بسعر 48 ريال، كيل تمبورا ب44 ريال، طبق تمبورا السلطعون ب40 ريال.

منيو اسعار التاكو

طبق تاكو التونا الحار ب59 ريال، طبق تاكو اللوبستر ب68 ريال، بيتزا السلمون ب68 ريال، طبق روبيان الديناميت ب52 ريال، طبق ونتون الجمبري ب45 ريال، طبق دجاج كوشي كاتسو ب45 ريال.

منيو اسعار السلطات؛ طبق سلطة الخضار الطازجة ب45 ريال، طبق سلطة التونا الحارة ب 56 ريال، طبق سلطة الروبيان بالمانجو ب57 ريال، سلطة السلمون الحار ب 53 ريال.