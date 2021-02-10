نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدأ صرف الدفعة 39 لحساب المواطن لشهر فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ صرف الدفعة 39 لحساب المواطن منذ قليل لشهر فبراير لجميع المستفيدين والمكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وقد أوضح حساب المواطن عن طريق منشور نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريد، دعم المستفيدين سوف يستمر حتى نهاية يوم الأربعاء، الجدير بالذكر أن برنامج حساب مواطن قام بصرف لشهر الماضي للمواطنين 1.9 مليار ريال سعودي للدعم الشهري الخاص بشهر يناير والمكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين كل الشروط والمعايير في الدفعة الثامنة والثلاثين حوالي 10.7 مليون مستفيد.

كم مبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة

بلغ إجمالي التعويضات التي دفعت للأثر الرجعي على الدفعة السابقة حوالي 15 مليون ريال سعودي وأصبح إجمالي ما دفعه حساب المواطن المستفيدين منذ فتحه حوالي أكثر من 88 مليار ريال سعودي، ومنها حوالي 653 مليون كتعويضات عن الدفعات السابقة ويتم صرف الدفعة لكل شهر في اليوم العاشر أو التاسع من كل شهر ميلادي.

ماذا قال حساب المواطن على موقع تويتر

قام القائمين على حساب المواطن في المملكة العربية السعودية بتغريد تغريده على موقع تويتر وتقول هذه التغريدة بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص في شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء قمنا بتوفير لكم خبر عاجل وهو إيداع حساب المواطن الدفعة 39 لشهر فبراير، أرجو الاشتراك في هذا الموقع عن طريق أيقونة الجرس الموجودة على الصفحة الرئيسية لتتوصل وبجميع الأخبار الخاصة بالمواطن السعودي والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين.