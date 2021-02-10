نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف حساب المواطن الدفعة 39 لعام 1442هـ بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف حساب المواطن الدفعة 39 ، اليوم بالمملكة العربية السعودية لعام 1442هـ، والذي تم إيداع الدعم المخصص للمستفيدين منه، مكتملي شروط الاستحقاق، منذ مساء أمس وسيستمر حتى اليوم الأربعاء الموافق 10 من فبراير لعام 2021م، الموافق 28 جمادى الآخرة لعام 1442هـ، وهو اليوم الرسمي من كل شهر، المقرر فيه أن يتم صرف حساب المواطن فيه، والإيداع لكافة المستثمرين، بشكل مستمر ودوري، مع اختلاف اليوم حال وجود عطلة نهاية الأسبوع، فقد يتم الصرف في يوم قبله، أو يوم بعده، وفق ما يراه المسؤولين عن حساب المواطن بالمملكة، وقد تم الإعلان عن بدء إيداع صرف حساب المواطن، من خلال تغريدة، عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن بالمملكة، واحد من أهم برامج رؤية المملكة 2030م، والتي تم إطلاقه في عام 2017م.

صرف حساب المواطن الدفعة 39

والجدير بالذكر أن وفق الإحصاءات عن موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات، والتي تمت خلال الشهر الماضي، أن حساب المواطن أودع في شهر يناير عام 2021م ، ما يقدر ب 1.9 مليار ريال سعودي، للمستفيدين المكتملة شروطهم، والذين بلغ عددهم وفق شروط الاستحقاق 10.7 مليون مستفيد، كما بلغ مقدار التعويضات المدفوعة بأثر رجعي، عن الدفعة السابقة حوالي 15 مليون ريال سعودي، بحيث يبلغ إجمالي ما تم صرفه، أكثر من 88 مليار ريال سعودي.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية لشهر فبراير 2021م

بإمكان كافة المواطنين السعوديين المستفيدين من حساب المواطن، المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق، الاستعلام عن حسابهم للدفعة 39 من شهر فبراير 2021م، عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن.

تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن المستفيد.

تسجيل رقم هوية المواطن، وكلمة السر الخاصة به.

القيام بالضغط على أيقونة استعلام، وسوف تظهر كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمستفيد عن الدفعة39 لحساب المواطن.

برنامج حساب المواطن رؤية المملكة 2030م

وكما ذكرنا سابقًا، أن رؤية المملكة 2030م، وإطلاق برامجها التي على رأسها برنامج حساب المواطن، والتي من أبرز أهدافها التالي:

راحة المواطن السعودي بالمملكة. وتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي وتخفيف العبء عليه. الدعم المادي الشامل للأسر الغير مقتدرة، وذات الدخل المنخفض، والدخل المتوسط، لإعانتهم على تلبية احتياجاتهم من مأكل ومشرب ومسكن.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 40 لشهر مارس 2021م

وبالترتيب الذي قام به القائمين على حساب المواطن، والتنظيم في صرف الدفعات الشهرية بشكل دوري، فسيكون بمشيئة الله، موعد صرف حساب المواطن للدفعة 40 لشهر مارس 2021م، هو يوم الأربعاء، الموافق 10 مارس 2021م، الموافق 26 من شهر رجب لعام 1442هـ.