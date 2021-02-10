نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يودع الأموال المستحقة للمواطنين اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن واحد من اهم برامج الدعم التي تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديمها لكل الأسر المتوسطة والفقيرة والتي تحتاج إلي الدعم المالي والرعاية الكاملة، وكذلك للمطلقات والأرامل والأيتام والأطفال في المراحل الدراسية المعينة ووفق شروط يحددها برنامج حساب المواطن، الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد حساب المواطن أو متي حساب المواطن، يتم صرف حساب المواطن اليوم العاشر الميلادي من كل شهر على أن يكون اليوم الموافق الأربعاء 10 فبراير هو موعد صرف حساب المواطن في الحسابات البنكية لجميع الأفراد المشمولين بالدعم والرعاية.

حساب المواطن

حساب المواطن يُعلن إيداع المبالغ المالية الخاصة بالمستفيدين في جميع حساباتهم البنكية بشكل كامل، على أن يكون بإمكان المستفيدين صرفها اليوم الأربعاء الموافق 28 جمادي ثاني 1442 هجرياً، وعلى كل من يواجه مشكلة أو في حالة عدم نزول حساب المواطن في حساباته البنكية يقوم بالاتصال على رقم حساب المواطن 19912 لتحديث بيانات حساب المواطن أو عمل اعتراض أو تقديم شكوي لحساب المواطن، مع العلم انه بلغ مبلغ الدعم لبعض الأسر 1047 ريال سعودي كما ذكر السيد سلطان القحطاني المتحدث الرسمي ببرنامج حساب المواطن فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون وبلغ التابعين 8.4 مليون وعدد المستقلين اكثر من 185 ألف مستفيد ومستوفين الشروط وفي حالة التقدم باعتراض على مبلغ الدعم يتم تقديم شكوي خاصة بذلك للبرنامج أو في حالة تحديث البيانات يتم من خلال التوجه للبوابة الإلكترونية لحساب المواطن ودخول حساب المواطن وتحديث البيانات.

شروط يجب توافرها للحصول على دفعة حساب المواطن

يجب أن يكون المتقدمين حاصلين على الجنسية السعودية ويستثني من ذلك حاملة بطاقات التنقل وكذلك زوج المواطنة السعودية أو يستثني زوجة المواطن السعودي. أن يتواجد المقيم خلال الثلاث اشهر السابقة في الأراضي السعودية بشكل دائم. يجب أن يكون غير موجود بأي دور رعاية أو دار إيواء أو في احد السجون. في النهاية يجب أن تكون جميع البيانات سليمة بشكل كامل ومرفق بها المستندات اللازمة للحصول على الدعم الكامل من حساب المواطن. في حالة وجود أطفال في المدرسة يجب إدراجهم وإدراج التابعين وتابع التابعين والدخل الشهري للأسرة.

تحديث حساب المواطن