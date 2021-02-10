QIYAS.SA تسجيل التحصيل الدراسي قياس.. رابط وآلية التقديم على الاختبار التحصيلي

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عمر شويل - جدة QIYAS تسجيل قياس أمر هام للغاية لا بد من التعرف عليه جيدًا، بحيث ينبغي على كافة طلاب الثانوية التسجيل بقياس لكي يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة، ويعد التقديم على قياس شرط لكي يتمكن الطالب من دخول الجامعة بالمملكة العربية السعودية، وقد أتاحت المملكة فرصة التسجيل الإلكتروني ومعرفة الموعد الذي سيتم عقد به الامتحان من الموقع الرسمي الخاص بقياس.

QIYAS تسجيل على اختبارات التحصيلي 2021

لا بد من معرفة جيدًا كيفية تسجيل التحصيل الدراسي قياس لأنه ينبغي على كافة الطلاب القيام بتحديث بياناتهم الشخصية وإيميلهم على البرنامج بعد أن تعلن الوزارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية بـ موعد الاختبار التحصيلي، وطريقة التسجيل تكمن فيما يلي:

كتابة في محرك بحث جوجل قياس التحصيل الدراسي سيظهر أمامك الموقع الرسمي فقط عليك الضغط عليه

عليك كتابة رقم السجل المدني الخاص بك في خانة اسم المستخدم وتسجيل كلمة السر الخاصة بك في خانة كلمة المرور

سيصلك على الفور كود تحقق عليك بإدخاله، وتلك الخطوة تتم للتأكد من هويتك

بعد إتمام تلك الخطوات ستجد في أسفل يسار الشاشة كلمة تسجيل دخول عليك بالضغط عليها

الدخول بعد ذلك إلى صفحتك الخاصة، ووضع الصورة الحديثة لك، وتحديث البريد الإلكتروني، ومن ثم مراجعة كافة البيانات الأخرى، ثم الضغط على كلمة إرسال.

موعد التحصيل الدراسي قياس

يمكن لكافة الطلاب معرفة موعد التقديم في قياس الخاص به من خلال حسابه الخاص به على قياس التحصيل الدراسي واختيار الطريقة التي يرغب الطالب في تأدية الامتحان بها ورقي أم الكتروني، والمواعيد التي قامت بتحديدها الوزارة والموضحة كما يأتي:

المرحلة الأولى للذكور تبدأ من بداية شهر فبراير لعام 2021 وتنتهي في الخامس والعشرين من إبريل، بينما للإناث تبدأ من اليوم الثامن من فبراير وتنتهي في اليوم الخامس والعشرين من إبريل عام 2021

المرحلة الثانية تبدأ لكلا من الذكور والإناث من بداية شهر فبراير حتى منتصف شهر مارس.

موعد ظهور التحصيل الدراسي قياس

تسجيل التحصيل الدراسي قياس تظهر نتائجه بعد الانتهاء من التصحيح مباشرة والذي يتم في المقر الأساسي للرياض، وقد يستغرق ذلك تقريبًا ثلاثة أسابيع، وبعدها يتم إعلان نتائج قياس على المنصة الخاصة بالاختبارات الإلكترونية.