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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع قياس.. حل مشكلة توقف قياس وضمان التسجيل على الاختبار التحصيلي في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية عن حل مشكلة توقف قياس والراغبين بالتسجيل على الاختبارات التحصيلية للعام 1442 عن طريقه سهلة من اجل التسجيل بخطوات سهلة و بدون تعليق رابط بوابة قياس، حيث وفرنا الطريقة الوحيدة التي من الممكن أن تتغلب فيها على مشكلة التسجيل في الموقع بدون الحاجة الى أي برامج أو إضافات، ويأتي في ظل البحث المستمر للتسجيل والحصول على أحد المقاعد في الاختبار التحصيلي للسنة الدراسية الحالية 2021.
حل مشكلة توقف قياس
هذا ويمكن إيجاد حل من أجل هذه المشكلة وهي دخول الطالب والتسجيل وتظهر أمامه غير موجودة أو هناك خطا 404، هذا طبيعي بسبب الضغط الماتج عن الأعداد الموجودة داخل الموقع، ويكمن حل المشكلة من خلال الدخول إلى الموقع في ساعات متأخرة من الليل أو مع بزوغ الفجر، حيث يتناقص عدد الداخلين إلى الموقع بشكل كبير مما يتيح لك الفرصة للتسجيل وحجز مقعدك في اختبارات التحصيلي 1442.
ما هو جدول اختبارات التحصيلي للذكور والإناث
- بدأ التسجيل بشكل رسمي في الأول من هذا الشهر للذكور بينما يستمر التسجيل حتى منتصف مارس 2021
- التسجيل للإناث في اختبار التحصيلي بدأ في الثامن من هذا الشهر وسيستمر حتى منتصف مارس 2021
- انطلاق الاختبارات للإناث سيكون في السابع عشر من الشهر الرابع نيسان 2021 وتستمر خمسة أيام وتبقى حتى الثاني والعشرين من الشهر الرابع
- تبدأ الاختبارات التحصيلية للذكور من السابع عشر حتى الثاني والعشرين من نيسان 2021
- وفيما يخص نتائج اختبار التحصيلي 2021 ، فإنه سيتم تصحيحه في الثاني والعشرين من إبريل 2021، وسيتم تدقيق المعلومات الخاصة بكل متقدم في الرياض، ثم بعد ذلك سيتم نشر النتائج في قياس النتائج بعد إحدى وعشرين يوم عمل على الأقل.
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