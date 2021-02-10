نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن د39.. هل نزل حساب المواطن اليوم www.ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن ، قامت الحكومة السعودية بتولي عمليات صرف حساب المواطن للمستفيدين، ويعتبر حساب المواطن من الأمور المهمة جدا للمواطنين السعوديين فإن حساب المواطن يقدم للمواطنين السعوديين، العون والمساعدة وخاصة بعد الأزمة الأخيرة التي أصابت المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل الدفعة 39 لحساب المواطن لكل المواطنين المستوفين للشروط والمعايير.

استعلام حساب المواطن وإيداع الدفعة رقم 39 للمواطنين المستحقين

يعتبر حساب المواطن من الأشياء التي كان وجودها مهما خصوصا أنها تعين كل المواطنين السعوديين محدودي الدخل إلى جانب الفقراء منهم بسبب الأزمة الأخيرة وغيرها من الأزمات، والتي تأتي بين وقت وآخر يتم إيداع وصرف حساب المواطن لكل المواطنين في العاشر من كل شهر ميلادي، وتقدم توجه في صرف الدفعة إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق قانون التباعد الاجتماعي.

استعلام دعم حساب المواطن وشروط إيداع حساب المواطن

يجب على المواطن والذي يريد أن يحصل على دعم حساب المواطن أن يستوفي بعض المعايير والشروط ليحصل على دفعة حساب مواطن، وتم تعيين هذه الشروط من قبل القائمين على حساب المواطن وهي كالتالي:

يجب على المستفيد أن يكون حاملا للجنسية السعودية

يجب أن يكون داخل المملكة العربية السعودية ولم يتم صرف الدفعة للذين خارج المملكة

يجب أن يكون من الذين يعيشون تحت الدخل المنخفض والمستحقين لحساب المواطن.

حساب المواطن يبدأ صرف الدفعة 39 لشهر فبراير

بدأ حساب المواطن صرف الدفعة 39 المخصصة لشهر فبراير اليوم العاشر من شهر فبراير لعام 2021، وقد قام القائمين على البرنامج بنشر تغريدة على موقع تويتر الإلكتروني، وتقول هذه التغريدة، قد بدأ منذ قليل إرسال الدعم المخصص لشهر فبراير لحساب المواطن للمواطنين والمستفيدين والمكتملة طلباتهم بشكل كامل، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء القادم.