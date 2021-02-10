نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب وبدون كفيل بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب، وهى احد التمويلات الهامة التي يبحث عنها العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، ونجد أن هناك عدد من البنوك داخل المملكة تقدم تمويل شخصى للمتقاعدين بدون تحويل راتب، لهذا يريد الكثيرين من المتقاعدين معرفة خصائص قروض المتقاعدين من مبالغ التمويل والشروط والأوراق المطلوبة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل هذه التفاصيل المراد معرفتها، ونتعرف أيضا على احد اهم البنوك التي يقدم هذه الخدمة المصرفية وهى قرض بدون تحويل راتب للمتقاعدين، ونتعرف أيضا على مميزات هذا البنك في تقديم هذه القروض الهامة لكل المتقاعدين داخل المملكة.

قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب

بنك الاستثمار السعودي يعتبر من اهم البنوك التي يقدم خدمات مصرفيه عديده ومتنوعه، ولهذا يعتبر بنك الاستثمار من البنوك المميزة لدى الكثير من الأشخاص، ويقوم بتقديم قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب بل ويقدم قروض اخرى مختلفه، ومن بين هذه القروض تمويل شخصى بدون تحويل راتب،ويتميز البنك السعودي للاستثمار بسرعة اجرائات الحصول على القرض وفترة سداد كبيره وسهولة الاجرائات أيضا، وفى السطور القادمة سوف نتعرف على شروط الحصول على قروض شخصيه للمتقاعدين من البنك، ونتعرف أيضا على مميزات البنك.

شروط الحصول على تمويل للمتقاعدين

أولا أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

العمر لا يقل عن 38 عام، ولا يزيد عن 65 عام عند سداد اخر قسط.

تقديم خطاب إخلاء طرف من البنك السابق سارى المفعول.

لا يقل الراتب الشهرى عن 4000 ريال سعودي.

الأوراق والنماذج المطلوبة لطلب قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب

تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين كاملا.

يقدم المتقاعد صوره من الهوية الوطنية سارية المفعول.

تقديم كشف حساب اخر 3 شهور موضح به اخر 3 رواتب مختومه من البنك الأخر.

إذا كنت تعمل في القطاع الحكومي عليك تقديم خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامه للتقاعد.

إذا كنت تعمل في القطاع الخاص عليك تقديم خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية.

مميزات البنك السعودي للاستثمار

من المميزات الهامة التي يقدمها بنك الاستثمار السعودي هو أن الحد الأقصى للتمويل التي يعطيه البنك هو مليون ريال سعودي، وفترة السداد تصل على 5 سنوات مع توفير خيار تحويل الرصيد، ولهذا يعتبر هذا البنك احد افضل البنوك التي تقدم قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب.