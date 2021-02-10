نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين اليوم في السعودية 10 فبراير 2021 وفقاً لتحديثات شركة ارامكو السعودية لأسعار البنزين الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين اليوم في السعودية ، يبحث الكثير من المواطنين في السعودية اليوم عن سعر البنزين اليوم في السعودية، حيث أن السعودية تقوم بعمل تحديثات شهرية في سعر البنزين تبعا لأخر الأسعار العالمية وذلك تبعا لتطورات سعر البترول في العالم، حيث أعلنت المملكة منذ فترة أنه سيتم عمل تحديثات دورية لأسعار البنزين حتى لا يتأثر المستهلك بالتذبذب الذي يحدث في سعر البنزين، وسوف نقوم معكم من خلال موقع ثقفني بمتابعة تحديث سعر البنزين اليوم في السعودية فتابعونا.

سعر البنزين اليوم في السعودية

تقوم شركة أرامكو السعودية بعمل تعديلات في أسعار منتجات الطاقة من بنزين بأنواعه وديزل تبعا لنظام يطلق عليه الحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، حيث أن الأسعار المحلية الخاصة بمنتجات الطاقة تتغير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتعديلات التي تحدث في أسعار تصدير البترول في المملكة إلى الأسواق الدولية وذلك حسب ما ذكرته أرامكو، يذكر أن أرامكو السعودية قد أعلنت منذ فبراير الماضي أنه قد تم تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار لتصبح شهريا بدلا من الربع سنوية، حيث يتم الإعلان عن التعديلات الخاصة بحوكمة الأسعار يوم 10 من كل شهر ميلادي، حيث يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة الساعة العاشرة مساءا، ويبدأ التطبيق ابتداء من الساعة الثانية عشرة مساءا بالأسعار الجديدة.

سعر البنزين في السعودية يناير 2021

وتعمل شركة أرامكو السعودية على توفير البنزين ومشتقاته من الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية الخاصة بالمحركات، حيث تقوم أرامكو بتوفير البنزين بنوعيه 91 و95 التي تستخدمها السيارات، بالإضافة إلى توفير الديزل الذي تستخدمه الشاحنات وعدد من المركبات، جدير بالذكر أن الأسعار في يناير الماضي كانت مرتفعة عن أسعار سعر ديسمبر 2020، والأسعار المعمول بها حتى كتابة هذه الأسطر يبلغ سعر لتر البنزين 91 عند 1.62 ريال، بينما سعر بنزين 95 عند 1.75 ريال.