نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن صرف الدفعة 39 اليوم شهر فبراير 1442 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن اليوم يتم صرفه وهو الخاص بالدفعة رقم 39 والتي يتم صرفها للمستحقين للدعم في هذه الدفعة الخاصة بشهر فبراير 1442 وتم إيداع الدعم وهو الخاص فيما يتعلق صرف حساب المواطن الدفعة 39 والذي كان يتساءل الكثير من المواطنين بأنه متي صرف حساب المواطن الدفعة 39 وسوف يتم صرف هذه الدفعة لمن هم استوفوا الشروط الخاصة والتي تم وضعها من الجهات المعنية بالأمر وسوف يستمر الصرف الخاص في حساب المواطن بالمملكة حتي يوم الأربعاء القادم من شهر فبراير الموافق 10 من الشهر لعام 2021 والذي يوافق التاريخ الهجري 28 من شهر جمادي الآخر لعام 1442 هجرياً وهو اليوم الذي يتم تحديده للصرف من كل شهر والذي يوافق العاشر من الشهر الميلادي ويتم إيداع الحساب لشهر فبراير لعام 2021 في العاشر من الشهر أو بعدها بيوم أو قبل العاشر من الشهر بيوم وفقاً لما يتم تحديده من السلطات المعنية بالأمر كما تم الإعلان من السلطات المعنية عن صرف حساب المواطن الدفعة 39 في ألتغريده علي الموقع الرسمي للحساب علي موقع تويتر منذ الأمس .

حساب المواطن ورؤية المملكة العربية السعودية التي تم وضعها لرؤية عام 2030

هذا الحساب وهو من أهم الحسابات الخاضعة للرؤية الخاصة بالمملكة العربية السعودية لعام 2030 والتي تم وضعها وفقاً لرؤية محددة خاصة بالارتقاء بالمستوي المعيشي لكل من هم مستحقون للدعم والمساندة من قبل المملكة العربية السعودية وفقاً لضوابط وشروط يتم تحديدها من الجهات المعنية والتي من خلالها تري من هم يستحقون الصرف لهذا الدعم من عدمه وبالمعاونة والمساندة من جهات أخري داخل المملكة العربية السعودية تشترك مع الجهات المشرفة علي صرف حساب المواطن الدفعة 39 .

متي صرف حساب المواطن الدفعة 39 من بعد الدفعة التي تم صرفها بشهر يناير الماضي لعام 2021

تم صرف الدفعة السابقة وهي رقم 38 من الحساب لكافة المواطنين الذين يستحقون الصرف والدعم وفقاً لما تم وضعه من شروط خاصة بهذا الشأن في شهر يناير الماضي لعام 2021 وأيضاً في اليوم العاشر منه وكانت تقدر بنحو 1.9 مليار ريال سعودي والتي أودعت بالفعل في حسابات المستفيدين وكانت قد وصلت أعداد المستحقين للشهر الماضي 10.7 مليون مواطن سعودي مستفيد وتم تحديد المبلغ المستحق صرفه بأثر رجعي عن الدفعات السابقة والتي كانت تقديرها بنحو 15 مليون ريال سعودي والإجمالي الخاص بالصرف لكافة الدفعات لكافة المستفيدين وصلت لمبلغ 88 مليار ريال سعودي وفي هذا الشهر وهو فبراير الحالي لعام 2021 تم تحديد يوم الأربعاء الموافق العاشر من الشهر ليتم صرف الدفعة رقم 39 لكافة المستفيدين والذين ينطبق عليهم الشروط الموضوعة .

يمكن لكافة المستفيدين الاستعلام عن الدفعة رقم 39 والمقرر صرفها برقم الهوية الخاصة بالمواطن

يمكن لكل مواطن من مواطنين المملكة العربية السعودية أن يقوم بالاستعلام عن الاستحقاق للصرف للدفعة رقم 39 من الحساب والذين استوفوا الشروط الخاصة باستحقاق الصرف ويستعلم عن الاستحقاق للصرف برقم الهوية الخاصة بالمواطن وبالخطوات التالية :-

يتم الدخول علي الموقع الرسمي المعلن من السلطات المختصة والمشرفة علي الحساب بموقعة المعلن . يتم التسجيل لكافة البيانات الخاصة بالمواطن المستحق للصرف عن هذه الدفعة . يتم أدخال الرقم الخاص بهوية المواطن والرقم السري الخاص به كمستخدم علي الموقع . يتم الضغط علي القائمة الخاصة بالاستعلام ويتم بعدها أن يعرض التفاصيل بشكل كامل عن الدفعة رقم 39 .

حساب المواطن ووفقاً لما تراه المملكة العربية السعودية للرؤية لعام 2030 تم وضع هذا الحساب ومراعاة كافة التفاصيل الخاصة بالمستحقين والذين يتم رعايتهم علي أن يتم تلبية كافة ما هو محتاجين أليه من سكن لائق بالموطن وتوفير المسكن الملائم لكل أسرة داخل السعودية كما قد تم الإعلان عن الموعد الخاص بصرف الدفعة القادمة رقم 40 وتم تحديد نفس الموعد من كل شهر وهو اليوم العاشر وموعد الدفعة رقم 40 ستكون بشهر مارس 2021 من اليوم العاشر من الشهر .