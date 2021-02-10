نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل دخول توكلنا بدون حساب أبشر وكيفية التعريف لرقم الهاتف الخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسجيل دخول توكلنا بدون حساب أبشر ، تطبيق توكلنا يعتبر من أكثر البرامج المميزة التي أصدرتها مؤسسة سدايا، حيث قامت المؤسسة بإصدار تطبيق توكلنا في الفترة التي انتشر فيها فيروس كورونا، حيث أن جميع الخدمات في تلك الفترة توجهت إلى الإنترنت، وذلك للبعد عن أى تجمعات من الممكن أن تضر بصحة المواطنين، وأيضاً لكي يتم أخذ كل الإجراءات الاحترازية في الفترة التي فرض فيها حظر التجوال على جميع البلاد.

طريقة تسجيل دخول توكلنا بدون حساب أبشر

يوجد مجموعة من الخطوات يجب اتباعها من أجل تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا بدون حساب وفى حالة الدخول لأول مرة في أبشر بدون وجود حساب، فيجب أن يتم الاستعانة من أحد العملاء المستخدمين لهذه المنصة من قبل ويمتلكون حساب إلكتروني على أبشر والحصول منهم على تزكية عن طريق استخدام رقم الهاتف المسجل به من قبل، وتعتبر هذه الخدمة من أحد الخدمات الذي يقدمها تطبيق توكلنا للعملاء، وذلك عن طريق إتباع الطريقة التالية:

فتح الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية من منصة.

الضغط على خدمة أبشر أفراد.

من أيقونة خدماتي نختار أيقونة خدمات.

يتم الضغط على الخدمات العامة.

نقوم بالضغط على تعريف رقم الهاتف من الاختيارات الموجودة في موقع توكلنا.

يقوم العميل بإدخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع والتأكد من أن هذه البيانات صحيحة ومن أمثلة هذه البيانات رقم الهاتف وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة.

يقوم الموقع بإرسال رسالة تأكيد تحتوي على كود، هذا الكود الذي يعتبر ضروري لإتمام عملية التسجيل.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا

يمكن لجميع العملاء الموجودين داخل المملكة أن يستفيدوا من خدمات تطبيق توكلنا ولكن يشترط أن يتم التسجيل في تطبيق توكلنا أولاً ويتم الحصول على تطبيق توكلنا من خلال تحميله من المتجر الرئيسي لشركة جوجل، وشركة أبل أيضاً ويتم التسجيل من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة وهي: