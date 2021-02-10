نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل منصة جود 1442 || دخول joodeskan.org.sa لدفع الإيجار ودعم الأسر الفقيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل منصة جود للدعم السكني للأسر الفقيرة والمتعسرة، حيث تتيح المملكة رابط المنصة ليقوم المواطن الفقير وذو العسرة الذي لا يتمكن من دفع الإيجار الشهري له من التسجيل عبر الرابط الرسمي بعدد من الشروط واتباعا للخطوات، ليتم تسديد المصروفات الخاصة بالسكن عنه من أصحاب الخير ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، نقوم بعرض الخطوات والرابط المخصص لذلك.

مؤسسة الإسكان والتنموي الأهلية

منصة جود الخيرية

هي إحدى أبواب الجمعيات الأهلية التي يقصدها المواطن بالمملكة لطلب الدعم النقدي لتسديد المبالغ النقدية المستحقة للأسرة الفقيرة او التي تمر بضائقة مالية، حيث قامت المملكة من خلال الوزارات المعنية بها بعمل العديد من الإجراءات الاقتصادية التقشفية بالسنوات الأخيرة، وكانت تهدف للارتقاء الاقتصادي وتلافي التداعيات الاقتصادية من التراجع العالمي لأسعار البترول، الذي تعتمد عليه السعودية بشكل أساسي في اقتصادها، بما يسمى خطة الإصلاح الاقتصادي 2030 وقد أدت تلك الخطط الاقتصادية لرفع الدعم عن العديد من القطاعات والخدمات، كما تم من خلالها تقليص القطاع الوظيفي ورفع الدعم عن المحروقات والسلع مما أضر بعدد من قطاعات المجتمع، وهي القطاعات الفقيرة وذوي الدخل المنخفض، كما أطلقت المملكة العديد من الخطط لمساعدة هذه الفئات منها مقطوعة الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، كما سمحت للمؤسسات الخيرية بمساعدة وتبرعات أهل الخير والجود بما يسمى “منصة جود”، والتي تسمح للمواطن الذي لم يتمكن من اجتياز بعض الصعاب الاقتصادية ولن يتمكن من دفع الإيجار السكني له الحصول على الدعم.

خطوات التسجيل الإلكتروني في منصة جود

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على رابط منصة جود. يتم اختيار ايقونة “حسابي”. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول. يبدأ التسجيل بالمنصة من الحقل المخصص لذلك. يتم كتابة اسم المستفيد كاملا. يقوم المستخدم بكتابة رقم الهوية الوطنية. جميع البيانات الخاصة مثل رقم البريد الإلكتروني والهاتف النقال. يتم كتابة الرقم السري ورمز التحقق.

شروط الاستحقاق للدعم النقدي

لابد أن يكون المستخدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ألا يقل أعداد الاسرة المستفيدة عن 5 أفراد.

ألا يكون للمتقدم سكن خاص.

يجب أن يثبت المتقدم الراتب القليل الذي لا يكفي لدفع الإيجار.

يجب ضمان صحة البيانات المقدمة للمنصة.