نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع الدفعة 39 من برنامج حساب المواطن استعلم الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع الدفعة 39 في حسابات المستفيدين لشهر فبراير 2021 وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وذلك وفق شروط برنامج حساب المواطن الجديدة المعلنة قبلاً من ل استحقاق الدعم المقدم من البرنامج، وفي وقت سابق قد أعلن البرنامج عن تثبيت موعد الدفع الشهري وهو في العاشر من كل شهر ميلادي.

رابط الاستعلام عن دفعات حساب المواطن

بعد نزول الدفعة رقم 39 من برنامج حساب المواطن يمنكم الاستعلام عن الدعم من خلال www.ca.gov.sa والدخول إلى حسابتكم الشخصية ومن الصفحة الرئيسية قم بالضغط على الدفعات وستجد كافة البيانات عن تفاصيل الدفعة الحالية ومنها عدد المؤهلين، والمبالغ المرتجعة، والمبلغ المدفوع، والتاريخ وحالة الدفع.

متى موعد التقديم على أعتراض دفعات حساب المواطن

أتاح حساب المواطن عدد من قنوات أعتراض حساب المواطن وذلك حتى يتيح للمستفيدين الاعتراض على الدقعه في حالة حدوث خطاء أو استفسار عن عدم نزول الدفعة أو نقصها أو ما شابة من الأمور التي تستدعي التقديم على أعتراض حساب المواطن، من القنوات الهامة التي تقدم خدمة الاستفسار عن دفعات حساب المواطن صوتك مسموع والذي يكون الرد فيه من خلال عدد من الموظفين المتواجدين لحل مشكلات دفعات حساب المواطن والرد على المستفيدين بشكل مباشر.

وعن الموعد الذي يتم فيه قبول أعتراض حساب المواطن فهو بعد صدور الدفعة بخمسه أيام من تاريخ إصدار الدفعات في حساب المستفيدين.

تحديث حساب المواطن

أكد حساب المواطن على ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن قبل صدور الدفعة بوقت كافي حتى لا يحدث أي مشكلات حين نزول الدفعات الشهرية، ومن البيانات الهامة التي يلزم تحديثها هي بيانات الدخل، عنوان السكن، رقم الجوال، رقم الأيبان وذلك إن تم أي تعديل في الحالة المعيشية للمستفيدين.