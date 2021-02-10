نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقيات وزارة التعليم السعودية 2021 // ترقية 12283 موظف وموظفة من العاملين الإداريين بالوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل متابعتنا لكل جديد في أخبار المملكة التي تهم المواطن السعودي وجدنا أن، ترقيات وزارة التعليم السعودية 2021 هي أكبر كلمات البحث من قبل منسوبي وزارة التعليم في المملكة، والذين يتطلعون أن تكون أسمائهم ضمن أل 12283 موظف الذي تم ترقيتهم في أكبر عملية ترقيات تشهدها وزارة التعليم السعودية في تاريخها المعاصر، من أجل رفع مستوى الموظفين بالوزارة وهو الهدف الأساسي التي تسعى إليه الوزارة، كي يستطيع الموظف أن يؤدي عملة على الوجه الأمثل الذي يحقق رؤية واستراتيجية المملكة 2030، التي تهدف إلي تطوير كل المؤسسات والخدمات في السعودية.

ترقيات وزارة التعليم السعودية 1442

أعلنت وزارة التعليم في المملكة، عن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة من العاملين الإداريين بها، وفق اللائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية وسلم الوظائف الإداريين، وتعتبر هذه أكبر عملية ترقيات شهدتها الوزارة في تاريخها لتحفيز موظفيها على بذل أقصى مجهود في العمل، لرفع منظومة التعليم والموظفين هم الركن الأساسي في المنظومة.

رابط الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم السعودية 2021

أعلنت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن أسماء الموظفين الذي شملهم قرار الترقية، عبر رابط نظام فارس الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وعن طريق رسائل نصية “sms” سوف تقوم وزارة التعليم بإرسالها للموظفين المرقين، على جوالتهم المسجلة لدى الوزارة.

أسس وضوابط ترقيات وزارة التعليم

من أهم الأسس والضوابط التي يتم على أساسها عملية الترقية في وزارة التعليم السعودية، هي الدورات التدريبية التي يحصل عليها العامل في الوزارة، ومدى كفائه في العمل ومدى استيعابه لأحدث النظم الحديثة في العمل، لكي يتم ترقية العامل يجب أن يكون متميز وحاصل على دورات علمية وإدارية.

وزارة التعليم السعودية

تعمل وزارة التعليم السعودية بقيادة الدكتور حمد آل شيخ على تطوير منظومة التعليم في المملكة من كافة الأوجه، ومن أهم أسباب النهوض بالمنظومة ألتعليمه هو النهوض بالعاملين بها، وتحسين أوضاعهم المعيشية كي يستطيعوا تقديم افضل ما لديهم في العمل وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال الترقيات.