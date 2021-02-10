بلاغ يقود “شرطة الشرقية” لضبط شحنة خمور مخبأة داخل إرسالية زيوت (فيديو)

بلادي – الرياض : قاد بلاغ شرطة المنطقة الشرقية لضبط كميات من الخمور المستوردة، خبئت داخل إرسالية زيوت للتشحيم، والقبض على مستقبِلها بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وأوضح حساب “سناب الداخلية”، أن شرطة المنطقة تلقت بلاغاً بوجود كمية من الخمور مخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية للزيوت، ليتم تعقبها من قبل المختصين وإعداد الكمين اللازم. وأشار إلى أنه جرى القبض على مستقبِل الشحنة واتضح أنه مواطن، وأحيلت الشحنة لجمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لاستكمال الإجراءات اللازمة وإحالة المتهم للنيابة العامة.

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