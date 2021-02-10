“التحالف”: تدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

بلادي – الرياض : أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأربعاء)، تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية. واستنكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

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