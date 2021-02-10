“الجوازات” تطلق خدمة “تواصل” لتسريع معالجة ملاحظات المستفيدين عبر بوابة “مقيم”

بلادي – الرياض :
أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الأربعاء)، إطلاق خدمة “تواصل” عبر بوابة مقيم الإلكترونية، من أجل تمكين المستفيدين من معالجة الملاحظات التي تعذر تنفيذها، دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.
وذكرت أن الخدمة تستهدف تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في الجوازات، واختصار الوقت والجهد، ورفع جودة الخدمات وسرعة الإنجاز.
ونوهت الجوازات بأن ذلك يأتي أيضا ضمن جهودها لتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها.
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