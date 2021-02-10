صرف 756 ألف ريال لـ453 مستفيداً من العاملين في النقل الموجه

بلادي – الرياض :

قال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، إنه صرف أكثر من 756 ألف ريال، عبارة عن دعم لـ 453 مستفيدا من العاملين ضمن برنامج العمل الحر في النقل الموجه، وذلك لشهري أكتوبر ونوفمبر 2020.

وأوضح “هدف”، أن بيانات الأداء الخاصة بالعاملين في نشاط توجيه المركبات للشهرين، أظهرت التزاماً بتحقيق أعلى معدلات الأداء، ما انعكس على حصول العامل على سقف الدعم الأعلى المقر.

وأبان أنه يعمل حالياً على استكمال إجراءات التحقق اللازمة لصرف الدعم لشهر ديسمبر الماضي، خلال الأيام القليلة القادمة.

ويقدم الصندوق دعماً شهرياً للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهريا ولمدة تصل إلى 24 شهرا ميلاديا من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعما تحفيزيا مقداره 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.