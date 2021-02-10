اليوم بدء موسم العقارب.. وهذه أجواؤه وأيامه وأبرز الأقاويل التراثية عنه

بلادي – الرياض :

تشهد أجواء المملكة، اعتبارًا من اليوم (الأربعاء) بدء موسم العقارب، الذي يستمر حتى 20 مارس المقبل، ويقسم إلى ثلاثة منازل، وهي “سعد الذابح”، و”سعد بلع”، و”سعد السعود”.

وذكر الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن “سعد الذابح” و”سعد بلع” يكونان في فصل الشتاء، أما “سعد السعود” فيكون في فصل الربيع، لافتًا إلى أن هناك مقولة شعبية شائعة عن هذا الموسم “إذا دخلت العقارب صار الخير قارب” كنايةً عن ازدياد فرص هطول الأمطار.

وأضاف أن موسم العقارب يتصف بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة إذا هبَّت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة، سواء كانت سيبيرية او قطبية، متوقعًا أن يكون الطقس معتدلًا في أغلب أيامه، وفي آخره يكون فصل الربيع.

وفي نفس السياق، قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، إن دخول نجم أو خروجه لا يعني بالضرورة انقلاباً تاماً عاماً في الطقس، في إشارة إلى بدء موسم العقارب.

وأوضح أن التغيرات الجوية عادةً ما تكون متدرجة في التغيير، والخصائص الجوية لأي موسم قد تتقدم أو تتأخر بضعة أيام عن وقتها المحدد من سنة لأخرى، مضيفا أن تغيرات الأحوال الجوية ليست محددة كشروق وغروب الشمس مثلًا.

يذكر أن عدد أيام “سعد الذابح” تكون 13 يوما ويقال عنه :”إذا طلع سعد الذابح حمى أهله النابح، ونفع أهله الرايح، وتصبح السارح، وظهرت فيه الحي الأنافح”، وفيه تبيض جوارح الطيور، ويورق الخوخ والمشمش والتوت.

أما عدد أيام “سعد بلع” بحسب ما ذكرته دارة الملك عبد العزيز فهي 13 يوما، ويقال عنه: “إذا طلع سعد بلع، اقتحم الربع ولحق أهله الهبع وصيد المرع، وصار في الأرض لمع”، وكذلك يمتد “سعد السعود” لـ13 يومًا أيضًا، ويسمى ببرد الطويلين، ويقال عنه :”إذا طلع سعد السعود لانت الجلود، وذاب كل جمود، واخضرّ كل عود، وانتشر كل مصرود، وكره في الشمس القعود”.