بعد الهاشتاق المتداول.. “العنف الأسري” يباشر واقعة تعرض طفلة للإساءة من قِبل أختها

بلادي – الرياض :
أكد مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم (الأربعاء)، أنه رصد حالة طفلة تتعرض للإساءة من قِبل أختها، لافتا إلى أنه جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وجاء تحرك المركز بعد تناول مقطع فيديو تحت وسم #المتحرشه_انجل، حيث ظهر في المقطع فتاة تصور نفسها وهي تتحرش بأختها الصغيرة، فيما واصلت الأخيرة البكاء.
وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي على موقع تويتر مع الوسم، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لحماية الطفلة مما تتعرض له من أفعال مهينة، فيما استجاب مركز بلاغات العنف الأسري لهذه المناشدات وأكد اتخاذه الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات الاختصاص حيال الواقعة.
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