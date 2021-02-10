القبض على شخص سلب مركبة وافد بالقوة في عسير

بلادي – الرياض :
تمكنت شرطة منطقة عسير من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ لتورطه في استيقاف مركبة وافد وسلبها بالإكراه، ومن ثم هرب من الموقع.
ومن خلال المتابعة الميدانية من قبل الجهات المختصة بدوريات الأمن لوحظت المركبة، حيث تمت متابعة المتهم والقبض عليه، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقه، وأشعرت النيابة العامة اختصاصاً.
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