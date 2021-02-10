نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442 برقم الطلب وشروط التقديم عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت معدلات البحث بشدة خلال الفترة الحالية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة على الكثير من محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، ولمن لا يعلم فإن المساعدة المقطوعة هي من أبرز برامج المساعدات المادية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للملايين من المواطنين السعوديين والأسر السعودية متوسطة الحال، فهي تقدم لهم المساعدات المادية بشكل سنوي بمبالغ تصل إلى 36 ألف ريال سعودي من أجل التغلب على الظروف المعيشية الصعبة والتي قد نتجت عن اجراءات إصلاحية إقتصادية قامت بها الحكومة السعودية، وتأتي كل هذه الإصلاحات من أجل التمهيد لرية السعودية 2030م لتصبح أحد أكثر الدول الإقتصادية في العالم، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المساعدة المقطوعة وأبرز شروط التقديم فيها عبر موقع الوزارة، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

لكي تستطيع أي أسرة سعودية أو مواطن سعودي التقديم إلى المساعدة المقطوعة يجب عليه أولاً أن يتأكد من توافر كافة الشروط المطلوبة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ونوضح لكم الشروط المطلوبة كالتالي:

أول شرط هو أن يكون المواطن سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 35 عام.

وثاني شرط ألا يملك المواطن أي سجلات تجارية.

وأخيراً أن يتقاضى المواطن راتب بسيط.

موعد صرف المقطوعة

لا يستطيع أي مواطن أو موقع إلكتروني التنبؤ بموعد صرف ونزول المساعدات المقطوعة وإيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين، فالجهة الوحيدة المسئولة عن تحديد الموعد هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ويتم إعلان الموعد من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو الصفحة الرسمية للوزارة على تويتر.

نرجو في نهاية مقالنا أن نكون قد كتبنا لكم مقال مميز وبه كافة التفاصيل، وسنرد على كل أسئلتكم في الحالن فقط اترك كل الأسئلة في التعليقات بالأسفل